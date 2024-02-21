人气男团 NCT DREAM 确定在3月25日回归！预计推出迷你专辑，为粉丝们带来治愈系的歌曲

每日经济新闻《Star Today》报道称，人气男团小分队 NCT DREAM 确定在3月25日回归，消息一出引发粉丝热烈关注。

报导中提到，NCT Dream确认将於3月25日回归，很可能是推出迷你专辑，活动期预计是两周左右的时间，预计为粉丝带来治愈系的歌曲。



这是 NCT DREAM 去年发行的正规3辑《ISTJ》后，时隔约8个月的回归消息。透过《ISTJ》收录的10首歌曲展现出多元音乐性的他们，今年上半年又将以另一批充满魅力的歌曲重回粉丝们的视线。

专辑《ISTJ》发行时首周销量就达到了365万张（预购总数420万张），创下了SM娱乐艺人中有史以来预购及首周销量最高的偶像团体。 粉丝们对 NCT DREAM 的音乐有著非常高的兴趣和喜爱度，迄今为止发行的三张正规专辑销量都超过了300万张。



去年更是横扫了各大音乐颁奖典礼，像是获得了“年度制作”和“最佳团体”（Melon Music Awards）、“唱片部门本赏”（金唱片奖）...等，还参与了美国大型音乐节“Jingle Ball Tour”，证明了他们的全球知名度。

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