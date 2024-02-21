《和我老公結婚吧》大結局收視12%！朴敏英♥羅人友迎完美的幸福結局、宋昰昀和BoA得到報應！

由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公結婚吧》在20日播出大結局，以12%的收視圓滿落幕。播出期間受到許多觀眾喜愛，全集平均收視率9.2%，創下歷代 tvN 月火劇平均收視率第一的記錄。

最後一集播出中，被公開通緝的鄭秀敏（宋昰昀 飾）買了稀釋劑試圖放火燒掉姜智媛（朴敏英 飾）的家，而姜智媛早就已經料想到鄭秀敏會來找她，做好萬全準備。鄭秀敏在自憐中掙扎，更把在第一次人生中對姜智媛說的話原封不動地吐露出來，最終在親自留下犯罪的所有證據後被逮捕。在監獄裡幻想朴敏煥（李伊庚 飾）來探監那段，宋昰昀的演技真的大爆發啊！！



吳宥拉（BoA 飾）直到最後都不承認自己的錯誤，在下達禁止出境命令之前，試圖逃往到海外，但最終因交通事故死亡。之後，刻在劉志赫（羅人友 飾）胸口前的藍色愛心消失了，他也切斷命運的紐帶，和姜智媛在眾人的祝福下舉行婚禮，之後還生了雙胞胎兒子和女兒 XD 而楊代理（孔敏貞 飾）也成功和渣夫離婚，白恩浩（李起光 飾）開了自己的餐廳和劉熙妍（崔奎莉 飾）也有了好結果。



此外，姜智媛還成立基金會，給和自己一樣的人第二次機會，更加有意義地度過第二次人生。姜智媛和劉志赫再次迎接2023年4月12日，他們用幸福微笑望著盛開的櫻花，迎來美好的結局。



最後...就來跟大家分享劉志赫和姜智媛的婚紗照啦！真的好漂亮啊～♥



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