《和我老公結婚吧》宋昰昀刪除所有SNS照片、和友人斷絕聯絡，竟是為了...

《和我老公結婚吧》大結局，主角們迎來HAPPY ENDING，反派們也得到了應有的報應。

電視劇一開播就掀起了前所未有的討論度，尤其是反派們都以精湛的演技打動觀眾，作為女二號的鄭秀敏（宋昰昀 飾）更是成了韓劇史上最惡毒女配，以細膩的演技牢牢拿捏住了觀眾。



最近「鄭秀敏」的扮演者宋昰昀接受了殺青採訪，和記者們聊到了籌備該劇的過程。宋昰昀透露扮演「鄭秀敏」的這一年裡她極度孤獨，直到電視劇播出，看到觀眾們對「鄭秀敏」的評價，才徹底消除了那份孤獨。 被問及「為何如此孤獨」時，宋昰昀回答：「因為要不停說服我自己。 」哪怕是自己扮演的角色，宋昰昀都無法理解「鄭秀敏」為何那樣惡毒，其實直到殺青她都無法真正理解，不知該如何定義這類情感，「第一次劇本排練的時候根本讀不下去，很討厭，接受不了鄭秀敏，是以這種情感開始的。 」

出道已經20年的宋昰昀，正當她開始對表演感到疲憊時遇到了「鄭秀敏」，「雖然一直知道她是反派，但卻是身邊根本看不到的類型，會讓我去思考她為什麼變成這樣，最後抱著『我應該包容她』的心態開始了拍攝。 」



宋昰昀透露拍攝期間，自己彷彿被「鄭秀敏」附身一般，甚至有時候根本想不起上一幕演了什麼，「導演一句『開拍』讓我有種走進其他世界的感覺，拍戲的時候經常出現不記得上一幕演了什麼的情況，拍完之後就會全身脫力坐在地上，非常神奇的一段經歷。 有時候我也會覺得自己是不是被鄭秀敏迷惑了，原本我是想要努力說服自己，沒想到最後是鄭秀敏說服了我。 」

為了演好、演活「鄭秀敏」，宋昰昀還刪除了IG上所有的照片，簡單地向朋友說明情況後就「屏蔽」了所有人，1年的時間里獨自忍受著極致的孤獨，「看到我自己的臉的話感覺沒辦法以鄭秀敏生活，會不斷想起自己的事情，所有就全刪掉了。 」



之所以選擇這樣一種極端的方式，是因為宋昰昀認為這是她第一次扮演反派，根本不懂如何揣摩角色，只是嘗試做了自己能夠做的事情，「用宋昰昀的不幸來完成鄭秀敏的幸福，結果還不錯。 」

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