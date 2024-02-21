《和我老公结婚吧》宋昰昀删除所有SNS照片、和友人断绝联络，竟是为了...

《和我老公结婚吧》大结局，主角们迎来HAPPY ENDING，反派们也得到了应有的报应。

电视剧一开播就掀起了前所未有的讨论度，尤其是反派们都以精湛的演技打动观众，作为女二号的郑秀敏（宋昰昀 饰）更是成了韩剧史上最恶毒女配，以细腻的演技牢牢拿捏住了观众。



最近「郑秀敏」的扮演者宋昰昀接受了杀青采访，和记者们聊到了筹备该剧的过程。宋昰昀透露扮演「郑秀敏」的这一年里她极度孤独，直到电视剧播出，看到观众们对「郑秀敏」的评价，才彻底消除了那份孤独。 被问及「为何如此孤独」时，宋昰昀回答：「因为要不停说服我自己。 」哪怕是自己扮演的角色，宋昰昀都无法理解「郑秀敏」为何那样恶毒，其实直到杀青她都无法真正理解，不知该如何定义这类情感，「第一次剧本排练的时候根本读不下去，很讨厌，接受不了郑秀敏，是以这种情感开始的。 」

出道已经20年的宋昰昀，正当她开始对表演感到疲惫时遇到了「郑秀敏」，「虽然一直知道她是反派，但却是身边根本看不到的类型，会让我去思考她为什么变成这样，最后抱著『我应该包容她』的心态开始了拍摄。 」



宋昰昀透露拍摄期间，自己彷佛被「郑秀敏」附身一般，甚至有时候根本想不起上一幕演了什么，「导演一句『开拍』让我有种走进其他世界的感觉，拍戏的时候经常出现不记得上一幕演了什么的情况，拍完之后就会全身脱力坐在地上，非常神奇的一段经历。 有时候我也会觉得自己是不是被郑秀敏迷惑了，原本我是想要努力说服自己，没想到最后是郑秀敏说服了我。 」

为了演好、演活「郑秀敏」，宋昰昀还删除了IG上所有的照片，简单地向朋友说明情况后就「屏蔽」了所有人，1年的时间里独自忍受著极致的孤独，「看到我自己的脸的话感觉没办法以郑秀敏生活，会不断想起自己的事情，所有就全删掉了。 」



之所以选择这样一种极端的方式，是因为宋昰昀认为这是她第一次扮演反派，根本不懂如何揣摩角色，只是尝试做了自己能够做的事情，「用宋昰昀的不幸来完成郑秀敏的幸福，结果还不错。 」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻