《云画的月光》《再一次初恋》金承洙半百未婚，巧遇年轻女粉丝妈妈阿姨疯狂推销

曾主演《漂亮宝贝》（美丽的你）、《朱蒙》等剧开启知名度，也曾在《云画的月光》演出朴宝剑父王，近年和明世彬搭档《三姊弟要勇敢》、和金昭誾搭档《三姊弟要勇敢》都颇有人气的金承洙，年过半百仍未婚，近期加入了《我家的熊孩子》阵容。

《我家的熊孩子》最新EP.381，金承洙带妈妈、两位阿姨一同出游，在排队搭缆车时遇上了两名女粉丝，粉丝想和金承洙合照，金承洙马上答应了，亲切的拿了她们的手机自拍，粉丝见到真人也频频赞叹「真的很帅呢」。粉丝还表达自己从《朱蒙》（2006）开始就很喜欢金承洙，和阿姨们便聊了起来，还一起搭同一台缆车。



由於妈妈和阿姨们都烦恼金承洙的人生大事已久，忍不住主动出击问两名女粉丝是否结婚了、住哪里，让金承洙很不好意思的躲远远：「不是……你们在搞什么户口调查吗？」



缆车上，话题也离不开金承洙的好，妈妈甚至说：「我家孩子虽然年纪大，但有看过之前几集《熊孩子》吗？他男性贺尔蒙指数最高！」粉丝灰衣掩面，粉衣粉丝拍手说：「我看过那集！」都忍不住笑出来，金承洙难为情到了极点说：「两位也许是为了等待命中注定的相遇才来，结果遇到我们……」结果灰衣女粉丝回应：「这就是命中注定的相遇啊！」又打中妈妈和阿姨们的心。



很可惜这段「缆车邂逅」还是要结束，主持人申东烨看了很惋惜：「我应该在场的！」妈妈也说：「我也想留她们吃饭啊……」不晓得还会不会有后话呢？

▼相关影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻