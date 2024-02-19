「忘了努那原來那麼漂亮」《Running Man》梁世燦突告白宋智孝直球喊：「我要勾引你！」

《Running Man》新一集嘉賓為《財閥X刑警》男女主角安普賢與朴智賢，眾人要尋找「傳說中的金條」，在開始之前，梁世燦就先被當成小偷被綁了起來，沒事可做的他突然向宋智孝告白。

「畫面裡的努那（姐姐）超級漂亮」、「我成了智孝努那的粉絲了」、「我都忘了努那原來那麼漂亮」……梁世燦大方的表達自己前一天看了‎宋智孝為池錫辰煮雞湯那集‎，被她的美貌迷住。編導便問梁世燦：「那你要再次挑戰最佳情侶獎嗎？」梁世燦馬上說要讓宋智孝看到自己魅力。



梁世燦還大膽向宋智孝丟球：「我要勾引你！」宋智孝害羞掩嘴回應：「有點心動啊！」不過劉在錫不留情面揭穿：「宋智孝在說謊！是真的的話，她一定會說：『給我滾蛋，小子！』」



究竟這對「孝燦姐弟」會變「孝燦CP」嗎？回憶上月中旬播出的‎第二屆冬季盛典一集‎，宋智孝說自己很久沒在年末大賞得獎了，梁世燦馬上邀宋智孝一起拿最佳情侶獎，但劉在錫突然在旁慫恿：「你們要不要成為真的情侶呢？」雙方馬上滅火(?)，劉在錫接著細數宋智孝的《RM》「情史」：「從HAHA、Gary、鍾國……」虧智孝很了不起，「孝燦CP」便不了了之了，而這下看來真的要開啟了？



能確定的是，觀眾也說宋智孝這幾集美貌真的絕了，妝髮都搭配得很好呢！

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