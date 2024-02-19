「忘了努那原来那么漂亮」《Running Man》梁世灿突告白宋智孝直球喊：「我要勾引你！」

《Running Man》新一集嘉宾为《财阀X刑警》男女主角安普贤与朴智贤，众人要寻找「传说中的金条」，在开始之前，梁世灿就先被当成小偷被绑了起来，没事可做的他突然向宋智孝告白。

「画面里的努那（姐姐）超级漂亮」、「我成了智孝努那的粉丝了」、「我都忘了努那原来那么漂亮」……梁世灿大方的表达自己前一天看了‎宋智孝为池锡辰煮鸡汤那集‎，被她的美貌迷住。编导便问梁世灿：「那你要再次挑战最佳情侣奖吗？」梁世灿马上说要让宋智孝看到自己魅力。



梁世灿还大胆向宋智孝丢球：「我要勾引你！」宋智孝害羞掩嘴回应：「有点心动啊！」不过刘在锡不留情面揭穿：「宋智孝在说谎！是真的的话，她一定会说：『给我滚蛋，小子！』」



究竟这对「孝灿姐弟」会变「孝灿CP」吗？回忆上月中旬播出的‎第二届冬季盛典一集‎，宋智孝说自己很久没在年末大赏得奖了，梁世灿马上邀宋智孝一起拿最佳情侣奖，但刘在锡突然在旁怂恿：「你们要不要成为真的情侣呢？」双方马上灭火(?)，刘在锡接著细数宋智孝的《RM》「情史」：「从HAHA、Gary、钟国……」亏智孝很了不起，「孝灿CP」便不了了之了，而这下看来真的要开启了？



能确定的是，观众也说宋智孝这几集美貌真的绝了，妆发都搭配得很好呢！

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