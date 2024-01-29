《Running Man》池錫辰回歸！智孝暖心送禮，DIY蔘雞湯替雞脫外套下壞眾人

《Running Man》昨（28）日播出的最新一集，「弱不禁風的錫三哥」池錫辰總算回歸，為迎接健康歸來的她，宋智孝可是十足用心，雖然過程讓其他成員一度「感到害怕」。

池錫辰登場說明自己大概花了兩三週時間治療，剩下時間就是休息等待復原，也開心秀給大家看她的GUCCI手鍊，是智孝上上週（第二屆冬季慶典特輯，曹世鎬、SJ圭賢、嚴允智作客一集）拿到的禮物，智孝謙虛的表示禮物的主人本來就是池錫辰（製作組在提錫花旅特輯準備給池錫辰的任務成功禮物，不過當時他沒能拿到）。池錫辰還透露新年又收到智孝送的秋刀魚禮盒（智孝每年都會送成員們），「雖然我不吃」XD。



除了送禮給池錫辰，智孝還特別向製作組表達想親手做蔘雞湯給池錫辰的想法，為了因應平時「大手筆」的她，製作單位把材料都準備滿滿，就連土雞也是特大號！果不其然，智孝放置韓藥毫不熟軟，在雞體內也放滿滿的韓藥和糯米，智孝本來還想一次煮六隻雞，被勸說才煮三隻。



搞笑的是，池錫辰看到雞特大隻忍不住擔心太肥，喊著雞脖子很油的話全都被智孝聽進去，求好心切的智孝一不做二不休把雞全部扒皮，雞直接《進擊的巨人》化，畫面嚇壞哥哥們，劉在錫：「牠怎麼把外套脫掉了！」「啊──好可怕！」劉在錫還替雞擔心：「牠不會冷嗎？」智孝回答：「牠要進入溫暖的水中了。」



雖然煮蔘雞湯的過程不時被懷疑，但成果意外的好！成員們都吃得津津有味，主角池錫辰很滿意！而橘子泡菜雖然做得很鹹，但和完全沒調味且不油膩的蔘雞湯搭配還可以呢！

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