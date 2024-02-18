【K社韩文小百科】韩国过半年轻人恋爱经验为零、终身不婚率十年间暴涨9%，除经济阻力更因心态变化

除了众所周知的低生育率，韩国年轻人谈恋爱的比例也低到惊人，终身不婚率则逐年升高，很多人表示对恋爱没兴趣、一个人生活也很舒心。

韩数据谘询服务商PMI近日面向全国1174名20~59岁未婚男女展开调查，结果显示四分之三人处於单身状态、只有24.2%正在谈恋爱，而结婚适龄期20~39岁男女中，「一次恋爱经验都没有」的比例高达57.3%。

对於不谈恋爱的原因，大部份人表示是出於「经济原因」（17.2%），也有几乎相同比例的人表示「没有原因或不知道原因」（15.8%），其次是「没有心仪对象」（10%）、「麻烦」（9.5%）、「不感兴趣」（9.5%）等。



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PMI人士认为这一结果反应了现代人新的价值观：「跳脱传统人际关系，以其他形式进行相互作用、追求自我实现。 」

此外，韩国银行也发布了一份报告《未婚人口增加与劳动供给长期趋势》，其中提到韩国的「终生不婚率」（截至50岁无结婚经历者）在2013年只有5%，2023年则达到14%。 男女初婚平均年龄也分别推迟到33.7岁和31.3岁，晚婚趋势加剧。

演员李柱升就曾在《我独自生活》发表不婚主义名言：「反正走的时候都是一个人」「并不渴望留下我的基因」。



很多网友对该调查结果感到共鸣：「原来我是大多数」「时代变了，不婚恋也有很多事可做」「比恋爱有趣的东西太多了」「不谈恋爱都已经很忙了，工作、见朋友、追星」「真的没有特别原因，只是不想把我的时间和精力用在恋爱上」「比起谈恋爱，一个人更舒服」「完全没兴趣，对目前的生活很满意」「 谈恋爱的人会一直谈，不谈的人就一直不会谈」。

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