【韓網熱帖】李泳知因為聯絡問題被很多人絕交

劉在錫、Monsta X周憲、李龍眞、SEVENTEEN Hoshi、IVE兪真等都曾提到李泳知不回訊息，或者過了五六天甚至一周才回。 李泳知也說過因為不太回訊息的習慣，人際關係不是很好，至於KakaoTalk訊息更是看都不看。







昨天羅PD網綜《羅暎錫的吵吵鬧鬧》，李恩智透露打電話給李泳知「很理所當然地」沒有接通，因為了解李泳知所以並沒介意，想著見面再聊就好。 沒想到李泳知突然回撥過來，說：「姐姐！對不起！姐姐可能有急事，我沒接到電話真的很抱歉。 」



李恩智大感意外，脫口而出：「妳是誰？妳這樣又不是一兩天了，我沒關係的...」李泳知：「不是的姐姐，我被很多人絕交了。 」



幸好意識到問題、有在努力改變了。



韓國網友評論：

1. 很多在面對面情景用力散發能量的人私下聯絡都比較冷淡，也許是需要充電吧

2. 專心工作時確實會這樣

3. 我每天聯絡的人只有10名以內，所以能立即回復，但泳知可能收到幾十人聯絡，這樣想就能理解她

4. 我也這樣，雖知不對但改不了ᅮᅮᅮ

5. 我希望kakaotalk消失ᅲᅲ太累了

6. 沒什麼意義的談話都要回，太麻煩

7. 被絕交也無話可說，討厭跟不讀不回的人聯絡

8. 為了社會生活還是要改一改

9. 除了工作方面的事一律不回kkt...

10. 泳知連劉在錫都不回kkkk看起來時真的很無力管理訊息啊

11. 不停湧進來的kkt真的很給人壓力，理解泳知

12. 我也想這樣生活ᅲᅲᅲ

13. 跟我一樣，所以我連戀愛都不談

出處：https：//theqoo.net/hot/3109451546

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞