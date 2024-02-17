去年韓國音樂節目的「安可直拍」觀看次數TOP.10，第一名實力連路人都感嘆！真的是live的怪物

（文章底部有網上留言）封面圖是BTS柾國、aespa、NewJeans，大家猜猜誰是第一，誰又成功進入TOP.10了呢？

在韓國音樂節目上獲得冠軍一位，對歌手來說絕對是一大重要的肯定，每當拿下獎盃後，大家第一時間都是向支持自己的粉絲們道謝（以及家人、成員、公司……等等），接著就會獻上安可舞台，同時也是一探歌手團體們真唱實力的片段。有網友就整理了2023年韓國音樂節目的「安可直拍」觀看次數TOP.10，引發了熱烈的討論。

▼TOP.10：SEVENTEEN〈Super〉（孫悟空），148萬。



▼TOP.9：NewJeans〈Ditto〉，149萬。



▼TOP.8：IVE〈I AM〉，151萬。



▼TOP.7：IVE〈I AM〉，161萬。



▼TOP.6：LE SSERAFIM〈Unforgiven〉，174萬。



▼TOP.5：NewJeans〈Super Shy〉，214萬。



▼TOP.4：TWICE〈Set Me Free〉，218萬。



▼TOP.3：aespa〈Spicy〉，221萬。



▼TOP.2：NewJeans〈OMG〉，222萬。



▼TOP.1：BTS柾國〈Seven〉，948萬。



網友留言反應：

1.「柾國根本就是live怪物」

2.「Seven真的是非常難唱，但他居然又唱又跳」

3.「aespa的現場實力居然這麼好！」

4.「NewJeans乖巧唱歌的模樣好可愛～」

5.「柾國跳成那樣子，還唱得那麼穩，真的是另一個等級的偶像」

6.「柾國的那部影片，我起碼貢獻了100次，比看我本命的次數還多XD」

7.「aespa明明實力很好，但公司確常常讓她們對嘴，不是很懂」

8.「NewJeans的成功，也因為成員們紮實的基本功」

9.「SEVENTEEN的live很有魅力，每個人都很有實力」

10.「看來TOP.10的排名跟實力無關」

11.「IVE的〈I AM〉真的難度很高，感覺成員們無法輕鬆駕馭」

12.「安可直拍其實是歌手和粉絲互動的輕鬆小環節，但感覺越來越嚴苛地檢視，希望大家盡可能友善看待就好」

13.「大家都是團體，只有柾國是個人，而且快要破千萬觀看了，好誇張」

14.「NewJeans也太多首，不愧是大勢團體」

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