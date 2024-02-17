【韩网热帖】李泳知因为联络问题被很多人绝交
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【韩网热帖】李泳知因为联络问题被很多人绝交

明星   2024年2月17日   星期六12:02   Sani  

（封面图源：IG@youngji_02）

刘在锡、Monsta X周宪、李龙眞、SEVENTEEN Hoshi、IVE兪真等都曾提到李泳知不回讯息，或者过了五六天甚至一周才回。 李泳知也说过因为不太回讯息的习惯，人际关系不是很好，至於KakaoTalk讯息更是看都不看。
（图源：KBS《Come Back Home》截图）
（图源：YouTube@studiowaffle_official截图）
（图源：YouTube@youngji_boxmedia截图）

昨天罗PD网综《罗暎锡的吵吵闹闹》，李恩智透露打电话给李泳知「很理所当然地」没有接通，因为了解李泳知所以并没介意，想著见面再聊就好。 没想到李泳知突然回拨过来，说：「姐姐！对不起！姐姐可能有急事，我没接到电话真的很抱歉。 」
（图源：YouTube@채널십오야截图）

李恩智大感意外，脱口而出：「你是谁？你这样又不是一两天了，我没关系的...」李泳知：「不是的姐姐，我被很多人绝交了。 」
（图源：YouTube@채널십오야截图）

幸好意识到问题、有在努力改变了。

韩国网友评论：
1. 很多在面对面情景用力散发能量的人私下联络都比较冷淡，也许是需要充电吧
2. 专心工作时确实会这样
3. 我每天联络的人只有10名以内，所以能立即回复，但泳知可能收到几十人联络，这样想就能理解她
4. 我也这样，虽知不对但改不了ᅮᅮᅮ
5. 我希望kakaotalk消失ᅲᅲ太累了
6. 没什么意义的谈话都要回，太麻烦
7. 被绝交也无话可说，讨厌跟不读不回的人联络
8. 为了社会生活还是要改一改
9. 除了工作方面的事一律不回kkt...
10. 泳知连刘在锡都不回kkkk看起来时真的很无力管理讯息啊
11. 不停涌进来的kkt真的很给人压力，理解泳知
12. 我也想这样生活ᅲᅲᅲ
13. 跟我一样，所以我连恋爱都不谈

出处：https：//theqoo.net/hot/3109451546

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