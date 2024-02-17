【韩网热帖】李泳知因为联络问题被很多人绝交

刘在锡、Monsta X周宪、李龙眞、SEVENTEEN Hoshi、IVE兪真等都曾提到李泳知不回讯息，或者过了五六天甚至一周才回。 李泳知也说过因为不太回讯息的习惯，人际关系不是很好，至於KakaoTalk讯息更是看都不看。







昨天罗PD网综《罗暎锡的吵吵闹闹》，李恩智透露打电话给李泳知「很理所当然地」没有接通，因为了解李泳知所以并没介意，想著见面再聊就好。 没想到李泳知突然回拨过来，说：「姐姐！对不起！姐姐可能有急事，我没接到电话真的很抱歉。 」



李恩智大感意外，脱口而出：「你是谁？你这样又不是一两天了，我没关系的...」李泳知：「不是的姐姐，我被很多人绝交了。 」



幸好意识到问题、有在努力改变了。



韩国网友评论：

1. 很多在面对面情景用力散发能量的人私下联络都比较冷淡，也许是需要充电吧

2. 专心工作时确实会这样

3. 我每天联络的人只有10名以内，所以能立即回复，但泳知可能收到几十人联络，这样想就能理解她

4. 我也这样，虽知不对但改不了ᅮᅮᅮ

5. 我希望kakaotalk消失ᅲᅲ太累了

6. 没什么意义的谈话都要回，太麻烦

7. 被绝交也无话可说，讨厌跟不读不回的人联络

8. 为了社会生活还是要改一改

9. 除了工作方面的事一律不回kkt...

10. 泳知连刘在锡都不回kkkk看起来时真的很无力管理讯息啊

11. 不停涌进来的kkt真的很给人压力，理解泳知

12. 我也想这样生活ᅲᅲᅲ

13. 跟我一样，所以我连恋爱都不谈

出处：https：//theqoo.net/hot/3109451546

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