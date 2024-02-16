【韓網熱帖】只有我覺得和朋友一起玩所花的錢是一種浪費嗎

人是群居動物，社交不可避免。 然而最近有韓國網友在theqoo上留言提問「只有我覺得和朋友一起玩所花的錢是一種浪費嗎」，引發了廣大網友的圍觀。

該網友表示：和朋友們一起玩真的很開心，只是成年之後大家每次見面幾乎都是喝酒，酒錢也不便宜，突然就覺得完全沒意義。 還有我個人的物質慾比較強，比起花3-4萬喝酒，還不如去買DIOR的唇膏呢，瘋了瘋了。



韓國網友們也紛紛給出了自己的意見：

1. 當你塗了那麼漂亮的唇膏，卻沒人欣賞的時候，你又要不開心了

2. 我是30代的姊姊，現在不玩的話以後就沒時間和朋友一起玩了，大家工作之後可能會離開家鄉，連一年見一次的機會都很少，積累的友情和情份只剩下打打電話、發發短訊，有好事的時候互相祝賀一下，如果遇到心意相通的朋友，不要太在意錢了。 （我）現在有想見的朋友都見不到了

4. 我也是這樣，和朋友一起花錢玩樂之後回到家裡就感覺被吸了精氣，還會後悔

5. 對，每次出去都要花3-4萬，一半以上都花在了吃上

6. 我已經30多歲了，對公司生活感到厭倦和疲憊，和朋友見面也是同樣的心情，有這筆錢的話不如買衣服、化妝品之類的，比起和朋友經常見面，還不如一年只見1、2次呢

7. 我經常和朋友見面，每次見會花10萬左右，可是還是很喜歡和大家在一起玩的感覺，幸好還有朋友願意和我一起玩

8. 因為一年也見不了幾次，所以根本不覺得是在浪費錢，有可能是因為我們都不喝酒，只是喜歡網紅打卡、購物之類的

9. 20代初期不玩還等到什麼時候玩???25歲之後大家都很忙，連見面的機會都會減少

10. 你有可能只是單純討厭喝酒

11. 那不算朋友，只能算熟悉的人，小氣的人和誰見面都會覺得是在浪費錢

12. 雖然我不覺得浪費，但近幾年確實物價飛升，每次喝酒都要花不少錢

13. 和朋友一起的話不管吃什麼、做什麼，都不是我能掌控的，所以才覺得是在浪費錢吧，不要那麼經常見面就好啦

14. 我是不經常見面，但一見面就會花很多錢

15. 現在想見都見不到，大學生時期就好好享受吧

16. 和朋友在一起我不會覺得浪費，和公司同事聚餐AA制的時候才覺得是在浪費錢，我都不怎麼喝酒

17. 這也是你們的回憶啊

18. 和朋友見面可以完全以「我」的面貌和大家一起聊天、吃飯，這對我來說是治癒，是絕對不能缺少的存在和時間，完全不覺得是浪費，朋友帶給我的能量也有很多，我已經30多歲囉

原文：https://theqoo.net/square/3107443103

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