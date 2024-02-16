好好吃飯的訓練兵！防彈少年團V入伍2個月開心向粉絲匯報：增重10kg！離目標體重還剩14kg

正在軍隊服役中的男團防彈少年團成員V親自向粉絲們公開了自己的最新體重。

日前，V通過WEVERSE和粉絲們互動，留言稱：「中途向大家報告，72.5kg達成，我會再來的，忠誠！」 去年12月6日入伍前，V曾經通過直播告訴粉絲們入伍後的目標是「增強體力」，當時他說：「入伍之後我會變得健健康康、 結結實實，增強體力到哪怕開10場演唱會也不會覺得累，和別人碰到肩膀也不會被推開的程度。 現在我已經瘦到了62kg，要漲到86kg。 」



算算時間，到目前為止V入伍已經2個多月了，他有在好好餞行自己的諾言，雖然離當時定下的86kg，還有10kg的距離，不過粉絲們相信V肯定能做到。



아이돌 하려면 군대에서도 이렇게 잘생겨야 하구나 ㅁㅊ 뷔 오빠 나오십시오 당신 지금 리즈입니다 pic.twitter.com/eqo1tEo2wW — 뜨거운 개 (@IluvJKS2) February 8, 2024

據悉，V已經完全適應了軍隊的生活節奏，並和戰友們相處融洽，戰友們爆料他是「好好吃飯的訓練兵」。 日前韓媒報導結束新兵基礎訓練的V已被分配到江原道春川陸軍第二軍團雙龍部隊，他作為司令部直轄軍事警察團特殊任務隊繼續軍隊生活。

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