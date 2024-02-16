【韩网热帖】只有我觉得和朋友一起玩所花的钱是一种浪费吗

人是群居动物，社交不可避免。 然而最近有韩国网友在theqoo上留言提问「只有我觉得和朋友一起玩所花的钱是一种浪费吗」，引发了广大网友的围观。

该网友表示：和朋友们一起玩真的很开心，只是成年之后大家每次见面几乎都是喝酒，酒钱也不便宜，突然就觉得完全没意义。 还有我个人的物质欲比较强，比起花3-4万喝酒，还不如去买DIOR的唇膏呢，疯了疯了。



韩国网友们也纷纷给出了自己的意见：

1. 当你涂了那么漂亮的唇膏，却没人欣赏的时候，你又要不开心了

2. 我是30代的姊姊，现在不玩的话以后就没时间和朋友一起玩了，大家工作之后可能会离开家乡，连一年见一次的机会都很少，积累的友情和情份只剩下打打电话、发发短讯，有好事的时候互相祝贺一下，如果遇到心意相通的朋友，不要太在意钱了。 （我）现在有想见的朋友都见不到了

4. 我也是这样，和朋友一起花钱玩乐之后回到家里就感觉被吸了精气，还会后悔

5. 对，每次出去都要花3-4万，一半以上都花在了吃上

6. 我已经30多岁了，对公司生活感到厌倦和疲惫，和朋友见面也是同样的心情，有这笔钱的话不如买衣服、化妆品之类的，比起和朋友经常见面，还不如一年只见1、2次呢

7. 我经常和朋友见面，每次见会花10万左右，可是还是很喜欢和大家在一起玩的感觉，幸好还有朋友愿意和我一起玩

8. 因为一年也见不了几次，所以根本不觉得是在浪费钱，有可能是因为我们都不喝酒，只是喜欢网红打卡、购物之类的

9. 20代初期不玩还等到什么时候玩???25岁之后大家都很忙，连见面的机会都会减少

10. 你有可能只是单纯讨厌喝酒

11. 那不算朋友，只能算熟悉的人，小气的人和谁见面都会觉得是在浪费钱

12. 虽然我不觉得浪费，但近几年确实物价飞升，每次喝酒都要花不少钱

13. 和朋友一起的话不管吃什么、做什么，都不是我能掌控的，所以才觉得是在浪费钱吧，不要那么经常见面就好啦

14. 我是不经常见面，但一见面就会花很多钱

15. 现在想见都见不到，大学生时期就好好享受吧

16. 和朋友在一起我不会觉得浪费，和公司同事聚餐AA制的时候才觉得是在浪费钱，我都不怎么喝酒

17. 这也是你们的回忆啊

18. 和朋友见面可以完全以「我」的面貌和大家一起聊天、吃饭，这对我来说是治愈，是绝对不能缺少的存在和时间，完全不觉得是浪费，朋友带给我的能量也有很多，我已经30多岁罗

原文：https://theqoo.net/square/3107443103

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻