《財閥X刑警》大勢演員安普賢出道以來首度舉辦粉絲見面會！首爾起跑將前往亞洲六都市囉～

演員安普賢作品多多，從演出《太陽的後裔》《她的私生活》《梨泰院Class》等開始備受關注，接下來他更演出多部人氣電視劇《以吾之名》《柔美的細胞小將》《熱血軍檢》《今生也請多指教》等等，讓大家看見不同的安普賢，而最近他在《財閥X刑警》中飾演富三代玩咖陳利手，更堪稱遇見人生角色，他也即將舉辦見面會與粉絲們互動。

演員安普賢即將迎來出道以來的首度粉絲見面會，預計將於3月23日從首爾起跑，前進亞洲六個城市舉辦《2024安普賢亞洲巡迴粉絲見面會–Hello！》為名的活動與粉絲們面對面近距離互動。把活動取名為「Hello！」的意思，是表達安普賢自出道以來首次與粉絲們見面，而向粉絲們熱情問候的意義，以及為了帶給這段期間不斷敲碗等待的粉絲們難忘的回憶，安普賢也親自參與了見面會的企劃過程，也將呈現出大家從未見過的安普賢以及各種精彩環節，將帶給大家特別的相聚時光。



安普賢在電視劇《今生也請多指教》《熱血軍檢》《柔美的細胞小將》《以吾之名》《Kairos》《梨泰院Class》與電影《露梁：死亡之海》等都有著多樣化的表現，也獲得全球韓劇粉絲們的關注與喜愛，目前正在SBS熱播中的電視劇《財閥X刑警》中，飾演財閥三世陳利手的安普賢，也有著相當活躍的演出，雖然是誤打誤撞加入了刑警行列，他卻以獨特的方式追查真相，是相當帥氣又討喜的角色。亞洲六個都市尚未明確公開時間與地點，還請大家繼續期待。



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