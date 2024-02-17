观众吐槽《杀人者的难堪》大尺度镜头太多根本没必要，导演亲自下场：扭扭捏捏地拍反而更情色！网友不买账

由崔宇植、孙锡久主演的犯罪惊悚剧《杀人者的难堪》官方日前正式开播，吸引了观众的关注。

《杀人者的难堪》改编自同名网路漫画，由《他人即地狱》的李昌熙导演执导，新作编剧金多明作家执笔，讲述因为偶然事件而成为杀人魔的平凡男人和追踪他的警察所发生的故事。

剧情一开始就迎合了19禁的氛围，虐杀、床戏一应俱全，尤其是不止一场的赤裸激情戏份看得观众们目瞪口呆，不少人都认为「床戏完全没必要」。 最近导演李昌熙接受了韩媒采访，就此解答了观众们的疑问。



李导演称：「第一篇里出现的床戏是在描述李荡（崔宇植 饰）的道德感，做了坏事之后，他需要有过度，而（床戏）就给了他很微妙的释放感。 仔细看的话，像配角的演员的话都没有特写，拉了长镜头拍摄，希望大家当成半身戏就行。 不过那场和同好会前辈一起的场面，如果没有脸部镜头的话和整体画面不协调，所以才那样拍。 」

也有不少观众对第5集偷拍受害者故事里偷拍画面中出现的场景感到不适，对此李导演解释：「遮掩得太多就不真实了，如果连偷拍画面都拍得遮遮掩掩、很扭捏地话，反而看起来更色情啊，所以才准备从根本上解决问题，完全没有其他的意图。 」



不过，李昌熙导演的解释并未得到广大观众的认可，theqoo论坛上不少人留言吐槽：「明明可以点到即可，为什么一定要拍出来？」、「为了真实，哈哈哈哈哈」、「看来导演的选择中没有『不拍』这一项」、「给童星换脸，为追求真实拍床戏，笑死了」、「导演脑子坏掉了」、「 就因为这些床戏，我都没办法和家人一起看」、「被偷拍场景拍的那么色情，根本没考虑过受害者」、「倒是把性犯罪场景拍得很真实」、「就不能接受观众的批评吗？非要辩解」、「明明是他拍的那么赤裸裸，居然还说我们心脏」等。

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