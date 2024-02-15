黄Viu韩剧《绝佳的解决士》收视高开！李智雅无惧重提离婚，享受黄金单身～

由李智雅和姜其永领军的Viu Original原创律政韩剧《绝佳的解决士》再度传来喜讯，该剧连续3集收视上升，更接连创下自身最高收视纪录，成续令人满意！

女主惨遭夫家迫害入狱

Viu Original原创律政韩剧《绝佳的解决士》讲述韩国顶尖律师－金莎拉（李智雅 饰）遭到财阀丈夫和奶奶陷害入狱，律师生涯从此中断，还被迫与亲生儿子分开，甚至连累母亲离奇身亡！正当莎拉陷入绝境之际，曾经受她恩惠的孙蔷薇（金善映 饰）抛出橄榄枝，自此两人一里一外经营离婚解决企业「Solution」，为陷入婚姻危机的委托人提供度身定制的解决方案，并替他们惩罚不忠配偶，莎拉亦立志向丈夫一家复仇！



某天蔷薇决定招揽前资优检察官－董基俊（姜其永 饰）担任顾问律师，使莎拉陷入回忆，原来二人曾是同学兼恩爱情侣，基俊也似乎对旧爱念念不忘⋯⋯



李智雅首部动作喜剧

近年李智雅不时参演沉重剧种，俨然成为了「复仇界」的代名词，《绝佳的解决士》是她出道17年来首部接演的动作喜剧，难怪让她直呼兴奋：「我喜欢金莎拉正面迎接困难的性格，能够成为英雄故事的主角、伸手帮助陷入困境的人们，这部分非常吸引我。」过去李智雅曾与韩国歌神徐太志隐婚而撼动全国，这次她饰演「被离婚」的莎拉，令人不禁联想到她的过去，对此她在专访大方表示：「为甚么离婚一定是敏感话题？我从来没有想过这个问题，有很多人为了幸福而结婚，最后却离婚了，这没有甚么大不了的。」



剧中金莎拉（李智雅 饰）为了拯救弱势经常身犯险境，李智雅却认为自爱才是最重要：「我认为爱自己是人类非常基本的本能，即使在飞机上，我们也会先戴上自己的氧气面罩，然后再帮助别人；但是年轻时，我往往会担心其他事情而不是照顾自己。」现时她也相当享受单身生活：「我已经很久没有思考过爱情了！但我觉得爱情不限於人际关系，爱情就是激情，当你热爱某样事情时，你努力钻研它、珍惜它，这不就是热爱之情吗？」



Viu Original原创律政复仇韩剧《绝佳的解决士》逢星期三、四晚上9时15分在「黄Viu」播出，香港观众亦可一并收看《我的Happy End》、《夜晚开的花》和《爱情少一啪》，免费尽览当季人气韩剧。



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