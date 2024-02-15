CK獨家公開BTS柾國的情人節特別影片：襯衫釦子全開，結實胸肌&腹肌好身材一覽無遺！

知名品牌 Calvin Klein 在情人節公開了由 BTS 防彈少年團柾國（Jung Kook）主演的誘人廣告，引爆全網！

今年情人節你收到最好禮物是什麼呢？對喜歡 BTS 柾國的粉絲 ARMY 來說，應該就是 Calvin Klein 發佈的這支最新影片了吧？



這部由柾國為主，所拍攝的廣告片段短短僅不到10秒的時間，讓粉絲們心跳加速不已。地點以美國紐約市標誌性的中央車站為背景拍攝，柾國身穿黑色襯衫讓釦子全開，露出了結實的胸肌和腹肌，健壯的好身材一覽無遺！完全就是最棒的情人節禮物。

#JUNGKOOK x Calvin Klein Campaign AD



COMING SOON

pic.twitter.com/1oZpge736f — BTS Charts Daily (@btschartsdailyc) February 14, 2024

這部影片當然也在SNS上掀起了一陣熱烈討論：「OMG」、「感謝柾國，感謝CK」、「真的是最棒的禮物～」、「啊啊啊啊啊啊啊」、「半夜看會睡不著，一早看也能提神醒腦」



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