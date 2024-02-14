金在中是情話天才嗎！IG問答句句狂撩粉絲心，情人節就該看這個！

出道20多年還能這麼敬業，金在中的粉絲真是太幸福啦！

今天是2月14日情人節，金在中昨晚11點左右開始在IG限動開放問答，回應了很多粉絲提問，每一句都男友力滿級、讓人心臟狂跳，真的太會了！



來看金在中如何把略顯肉麻的提問轉變成甜甜的回答：

粉絲：「我是08年生，可以直呼你的名字嗎？」金在中：「叫我親愛的吧。 」



粉絲：「金在中有什麼做不到的呢？」金在中：「和你分手的方法？」



粉絲：「歐巴今晚吃了什麼？」金在中PO出和牛照片，說：「因為想妳，都沒能吃完...」



粉絲：「為什麼這樣童顏... 究竟平時都在吃什麼？」金在中：「當然是妳的愛啦，還能是什麼...」



粉絲：「最近最常佩戴的首飾是？」金在中：「只要和你十指相扣就夠了...」



粉絲：「調情匠人在中歐巴，如何能才勾引到歐巴呢？」金在中：「我應該早就已經被妳迷倒了吧？」



粉絲：「朋友看到我IG限動發歐巴照片都說好帥，如果歐巴被搶走怎麼辦啊ᅲᅲ」金在中：「我更怕妳被搶走ᅲᅲ」



粉絲：「我不覺得你有38歲，我認為你才24歲而已。 」金在中：「我不覺得你是粉絲，我把你當女朋友。 」



粉絲：「為何在舞台上勾引我？」金在中：「這世界上任何人都會想勾引妳吧？」



粉絲：「歐巴我愛你，入坑3個月了。 」金在中：「糟糕了... 現在... 沒有出口了。 」



粉絲：「最近太喜歡歐巴，每天都好心動... 怎麼辦？」金在中：「妳只有心動而已嗎... 我的心臟都快要爆炸了...」



粉絲：「歐巴很會打架嗎？」金在中：「打情罵俏嗎？」



粉絲：「歐巴我們結婚吧，到時候了。 」金在中：「那我要每天給妳做早餐哦。 」



粉絲：「怎樣才跟歐巴這樣的男生交往呢？」金在中：「不是已經在交往了嗎？」



粉絲：「歐巴，我們公司的店長看到你照片也說管理做得很好、和從前一樣，不變美貌的秘訣是什麼？」金在中：「想要給妳看到最好一面的執念？」



粉絲：「歐巴最開心的事是什麼？」金在中：「出生並認識妳？」



粉絲：「每天都想見歐巴、愛得更深了，怎麼辦？」金在中：「哈... 激動到睡不著，妳要負責哦。 」



粉絲：「100歲也要當你的babies~」金在中：「死了都要和妳在一起…」



粉絲：「工作已經很忙，還要費心顧SNS，辛苦了」金在中：「完全不覺得辛苦啊，為什麼會覺得這是辛苦？？」



粉絲：「我還停留在1月19日第一次J-Party，請對入坑較晚的我講一句話吧。 」金在中：「期待今後相愛的時間吧。 」



金在中雖然很會flirting，但平時也沒這麼誇張，今天算是為配合情人節故意搞笑。韓網友紛紛被他逗到：「瘋了，太好笑」「真的是專業的」「當他的粉絲好有樂趣」「天才偶像」「模擬戀愛粉絲服務的榜樣」。 不過說真的，只要他願意，完全可以出版一本《金在中情話大全》吧XD



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