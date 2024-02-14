車銀優新作蛻變《美好世界》最新劇照，手臂上的結實肌肉線條比臉蛋更吸睛！大展男性陽剛美～

【多圖】「臉蛋天才」車銀優將在新劇展現不同以往的面貌給大眾，全新劇照粗獷的男性美提升了大家對人們對《美好世界》的期待感～。

MBC 全新復仇韓劇《美好世界》公開了男主車銀優的最新人物劇照。



公開的劇照中，車銀優嘴角上有明顯傷痕的血跡，眼神中充滿叛逆和故事，散發著強烈的獨特魅力，吸引了大眾的視線。而車銀優騎摩托車的照片中，襯衫上並沒有釦子，做著危險的體力活，滿面愁容，讓人聯想到他這次的新角色會是偏向艱苦生活的類型。



特別是他露出了強壯的手臂肌肉，展現出令人驚嘆的極致男性美，充滿陽剛氣息，也讓粉絲們更加期待看到他的新作品。



製作組表示：「權善律是一個放棄了夢想，選擇去過180度完全不同生活的人。車銀優細膩的眼神演技和強烈的視覺效果，讓權善律這個角色的人生更加完整，大家可以好好期待。」

▼《美好世界》前導預告，Disney+於3月1日起同步每週五、六22:30獨家上線。



劇情講述心理學教授殷秀賢（金南珠 飾）親自處決殺害兒子的兇手，並深入探究那一天的秘密。同時她遇到自幼失去雙親的醫學系學生權善律（車銀優 飾），一起解開事件真相並治癒彼此的傷痛...。



搭檔是女王級別的實力派演員：金南珠。



演員金剛于則飾演女主的丈夫：姜秀浩，事業蒸蒸日上的當紅新聞主播。



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