與金裕貞「最有CP感」的男演員：《雲畫的月光》朴寶劍 VS《與惡魔有約》宋江

如題，你會怎麼選？？這可是世紀大難題～～～

擁有「國民妹妹」稱號的人氣童星金裕貞，出道​20多年擁有許多經典作品，不過要是被問到她和誰最有CP感，最新2024年肯定會提到的作品會是哪一部呢？

去年底她和宋江合作的2023年奇幻韓劇《與惡魔有約》成功在網上引爆熱潮，年底SBS演技大獎上兩人更獲得了廣大網友的支持，以高票拿下了最佳情侶的CP獎項，兩人從正片甜到花絮再到採訪，只要是他倆同框的影片，絕對都是高熱度高觀看人次隨隨便便都能破十萬或者百萬，更有許多CP粉絲希望他倆就這樣直接交往吧~。



▼創造出百萬流量的 EP.9 亮點劇情，定情KISS、床戲定位在03:57。



▼充滿作弊與笑聲的ASMR訪問：



但是，裕貞妹妹正式當上女一號並讓大眾看到她成長為小女人的作品，就是與朴寶劍的2016年青春古裝劇《雲畫的月光》，兩人又善又正面的形象成為了大家印象最為深刻的最佳CP，王世子與女扮男裝的宮中內官之間禁忌之愛，讓許多人沉浸其中，難以忘懷的高收視高討論度之經典韓劇。



▼由Gummy演唱的OST《雲畫的月光》：



▼Viu《雲畫的月光》朴寶劍：我打算嘗試一次不應該的愛，經典名場面。



裕貞妹子的舞超美～



在大家心目中，與金裕貞「最有CP感」的男演員，究竟是《雲畫的月光》王世子朴寶劍，還是《與惡魔有約》的惡魔宋江呢～？？

PS：分享一下我選了宋江，而我姊選了朴寶劍，哈哈哈！！

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