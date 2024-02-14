车银优新作蜕变《美好世界》最新剧照，手臂上的结实肌肉线条比脸蛋更吸睛！大展男性阳刚美～

【多图】「脸蛋天才」车银优将在新剧展现不同以往的面貌给大众，全新剧照粗犷的男性美提升了大家对人们对《美好世界》的期待感～。

MBC 全新复仇韩剧《美好世界》公开了男主车银优的最新人物剧照。



公开的剧照中，车银优嘴角上有明显伤痕的血迹，眼神中充满叛逆和故事，散发著强烈的独特魅力，吸引了大众的视线。而车银优骑摩托车的照片中，衬衫上并没有扣子，做著危险的体力活，满面愁容，让人联想到他这次的新角色会是偏向艰苦生活的类型。



特别是他露出了强壮的手臂肌肉，展现出令人惊叹的极致男性美，充满阳刚气息，也让粉丝们更加期待看到他的新作品。



制作组表示：「权善律是一个放弃了梦想，选择去过180度完全不同生活的人。车银优细腻的眼神演技和强烈的视觉效果，让权善律这个角色的人生更加完整，大家可以好好期待。」

▼《美好世界》前导预告，Disney+於3月1日起同步每周五、六22:30独家上线。



剧情讲述心理学教授殷秀贤（金南珠 饰）亲自处决杀害儿子的凶手，并深入探究那一天的秘密。同时她遇到自幼失去双亲的医学系学生权善律（车银优 饰），一起解开事件真相并治愈彼此的伤痛...。



搭档是女王级别的实力派演员：金南珠。



演员金刚于则饰演女主的丈夫：姜秀浩，事业蒸蒸日上的当红新闻主播。



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