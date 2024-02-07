《淚之女王》確定3月9日首播！首版預告：金秀賢面對妻子金智媛心跳加速的理由...竟然是因為這個 XD

tvN新劇《淚之女王》講述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。

劇中，金秀賢飾演Queens集團法務理事「白賢宇」，他出生於農村龍頭里，畢業於名牌大學法學系。白賢宇成爲眾人羨慕的洪海仁丈夫，三年後一場意想不到的危機逼近他。金智媛飾演Queens百貨總裁「洪海仁」，自出生起就富有的她是一位從來也不會向別人屈服的女王。她選擇與龍頭里超市的兒子白賢宇結婚，過著輝煌的生活，直到遇到意想不到的困難。



6日公開首版預告，金秀賢一直碎念：「怎麼這麼漂亮？爲什麼她這麼漂亮呢？」但...激動也是暫時的，金智媛：「你不回答我嗎？你真的死定了！」帶來了反轉。之後金秀賢大喊大叫奔跑說：「我還想說爲什麼心跳這麼快？原來是因爲我害怕。」終於等到動態預告，金秀賢的角色怎麼看起來有點搞笑，金智媛真的好美啊～





《淚之女王》由《來自星星的你》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，及由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導。除了值得信賴的演員金秀賢和金智媛外，還有朴成焄、郭東延、李主儐、金甲洙、李美淑、鄭進永、尹普美等人也將出演，陣容真的非常厲害！《淚之女王》也確定接檔《魅惑之人》在3月9日首播。



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