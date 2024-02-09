南柱赫「校暴」争议真的要反转？！检察厅已起诉爆料人「捏造谣言、侵害艺人名誉」

南柱赫前年被网友爆料中学时期对同学施加校园暴力，所属社立即反驳并起诉爆料人和报导记者。 近日韩检察厅认为被告确实存在捏造虚假事实、侵害艺人名誉的嫌疑。

昨日（2月8日）据韩媒，议政府地方检察厅高阳支厅以违反情报通信网法（毁损名誉）的嫌疑，对南柱赫校园暴力相关报导的记者、提供素材的举报者提出了略式起诉（*以罚款和书面审理代替正式开庭）。

检方认为被告提出的疑惑并非事实、存在虚伪性，因此对南柱赫的名誉造成了损害。



举报者2022年6月发帖称南柱赫读中学时参与校园暴力长达6年，是校霸小团体其中一员。 消息见报后所属社立即否认并起诉该媒体和爆料人，随后网上出现更多爆料校暴和反驳校暴的贴文。 D社出手维护南柱赫，称采访了18名高中同学及2位高中班主任，大家均表示南柱赫与霸凌无关。

去年4月娱乐YouTuber李振浩跟进这件事，透露南柱赫曾跟爆料者见面，但双方记忆都很模糊且各执己见、最终谈话破裂，还说支持南柱赫的同学实际上都是南柱赫的友人，令事件再次扑朔迷离。



爆出校园霸凌争议后，南柱赫未再更新社交媒体，当时他正在拍摄Disney+剧集《非法正义》，2023年3月杀青之后立即入伍服兵役，将於今年9月退伍。 如今举报者遭到检方起诉，有望为南柱赫的清白扳回一局。



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