車銀優公開SOLO專輯《ENTITY》三版概念照，難怪被叫「臉天才」
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車銀優公開SOLO專輯《ENTITY》三版概念照，難怪被叫「臉天才」

明星   2024年2月8日   星期四10:38  

（封面圖源：X@CHAEUNWOO_offcl）

ASTRO車銀優顏霸的威嚴。

日前，Fantagio通過官方SNS發佈了車銀優的首張個人迷你專輯《ENTITY》的概念照片和宣傳影片。

本次共公開了3個版本。 第一組概念照片營造了靜謐的氛圍，炯炯有神的目光令人沉陷。

第二組照片中，車銀優大展截然不同的魅力，黑色系服裝彰顯出暗黑情緒，他沉默的表情勾勒出一種空虛的情感線條，吸引了目光。

最後一組照片則展現了車銀優明亮而溫暖的微笑，他嘴唇貼著水杯，透露出調皮的一面，可愛的模樣讓人心動。

而在預告影片中僅展示了一隻手關掉檯燈的樣子，賺足了粉絲們的好奇心。

車銀優將在出道8年後首次發佈個人專輯。 預計在15日推出兩個版本的《ENTITY》實體專輯。

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