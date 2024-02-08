车银优公开SOLO专辑《ENTITY》三版概念照，难怪被叫「脸天才」

ASTRO车银优颜霸的威严。
日前，Fantagio通过官方SNS发布了车银优的首张个人迷你专辑《ENTITY》的概念照片和宣传影片。
本次共公开了3个版本。 第一组概念照片营造了静谧的氛围，炯炯有神的目光令人沉陷。
[ #차은우 ]— CHA EUN-WOO OFFICIAL (@CHAEUNWOO_offcl) February 6, 2024
CHA EUN-WOO
1ST MINI ALBUM <ENTITY>
CONCEPT PHOTO + FILM #1
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第二组照片中，车银优大展截然不同的魅力，黑色系服装彰显出暗黑情绪，他沉默的表情勾勒出一种空虚的情感线条，吸引了目光。
[ #차은우 ]— CHA EUN-WOO OFFICIAL (@CHAEUNWOO_offcl) February 6, 2024
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1ST MINI ALBUM <ENTITY>
CONCEPT PHOTO + FILM #2
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最后一组照片则展现了车银优明亮而温暖的微笑，他嘴唇贴著水杯，透露出调皮的一面，可爱的模样让人心动。
[ #차은우 ]— CHA EUN-WOO OFFICIAL (@CHAEUNWOO_offcl) February 6, 2024
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1ST MINI ALBUM <ENTITY>
CONCEPT PHOTO + FILM #3
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而在预告影片中仅展示了一只手关掉台灯的样子，赚足了粉丝们的好奇心。
CHA EUN-WOO 차은우 - 1ST MINI ALBUM ‘ENTITY’ CONCEPT FILM #1 https://t.co/TyAIMUDsyy via @YouTube— francetracny (@francetracny) February 7, 2024
车银优将在出道8年后首次发布个人专辑。 预计在15日推出两个版本的《ENTITY》实体专辑。