车银优公开SOLO专辑《ENTITY》三版概念照，难怪被叫「脸天才」
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车银优公开SOLO专辑《ENTITY》三版概念照，难怪被叫「脸天才」

明星   2024年2月8日   星期四10:38  

（封面图源：X@CHAEUNWOO_offcl）

ASTRO车银优颜霸的威严。

日前，Fantagio通过官方SNS发布了车银优的首张个人迷你专辑《ENTITY》的概念照片和宣传影片。

本次共公开了3个版本。 第一组概念照片营造了静谧的氛围，炯炯有神的目光令人沉陷。

第二组照片中，车银优大展截然不同的魅力，黑色系服装彰显出暗黑情绪，他沉默的表情勾勒出一种空虚的情感线条，吸引了目光。

最后一组照片则展现了车银优明亮而温暖的微笑，他嘴唇贴著水杯，透露出调皮的一面，可爱的模样让人心动。

而在预告影片中仅展示了一只手关掉台灯的样子，赚足了粉丝们的好奇心。

车银优将在出道8年后首次发布个人专辑。 预计在15日推出两个版本的《ENTITY》实体专辑。

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