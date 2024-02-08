Stray Kids Felix驚現寮國，沒想到是利用休假去做了這件事！

男團Stray Kids成員Felix休假時的這一舉動獲得廣大網友的讚美。

Theqoo上有網友公開了兩段X（舊推特）影片，Felix穿著白色T恤、黑色內搭、黑色長褲、運動鞋，背著一個後背包現身寮國街頭，高挑挺拔的身姿和一頭金髮極為顯眼。而他身上的白T恤更是引發了網友們的關注，衣服上印著「UNICEF」（聯合國兒童基金會）的字樣。

용복이 유니세프 티셔츠 입었잖아 pic.twitter.com/g0qI4k0ygX — 왓슨 (@watsonyb66) February 7, 2024

??? 여기 라오스라는데 설마 봉사활동 간거임..? pic.twitter.com/xcgb5O8fRn — 뽁이랑 (@bbokerang) February 7, 2024

有知情的粉絲表示，Felix之前就曾表示過今年有時間的話一定會去當義工，最近正在休假的他正好利用這段時間來完成自己的想法。 早前Felix和粉絲互動時就曾透露過自己最近正在做一些事情，等過段時間告訴眾人，當時令無數粉絲好奇，現在他的行程曝光，眾人才知道他口中的「正在做一些事情」原來是去當了義工。

得知了此事的網友們紛紛留言大讚Felix的善舉，稱：「自己休息的時間那麼少，還要去國外做義工，太讓人尊敬了」、「不愧是李龍馥，前段時間還捐了1億吧」、「言出必行，太帥了」、「天使本人」、「義工說起來容易做起來難，他真的付諸於行動了」、「 去附近的地方當義工已經很不容易了，他去的還是國外，太偉大了」等。

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