《搜查班長1958》公開劇本閱讀現場！李帝勳「正裝」出席，粉絲激動：「太帥了」

兩位「朴班長」的相遇！

預計於4月首播的MBC新劇《搜查班長1958》，是1971年至1989年播出的國民刑事劇《搜查班長》前傳，描述男主角「朴英漢」1958年甫調職到首爾的故事。由電影《機密同盟》金成勛導演執導，《黑色太陽》團隊發掘的新人編劇金永信執筆，《金科長》、《熱血司祭》、《黑道律師文森佐》朴才範擔任Creator，李帝勳、李東輝等主演，上月初（1月）公開首波‎預告影片‎。

李帝勳飾演信奉因果報應的「朴英漢」，是一位工作井井有條，且執著、越戰越勇的農村刑警，比任何都有人情味，卻從不屈服於任何勢力。號稱「京畿道擒賊率第一」的他，為了追捕犯人不顧一切。

李東輝飾演只要被他盯著就絕對無法逃脫的鐘南警署「瘋狗刑警」──金尚順。出身於窮人之家的他，擁有的只有堅韌和狠勁。正當他憤懣於腐敗的現實時，朴英漢出現在他的面前，志同道合的兩人開始攜手同行。

另外還有崔宇成、尹賢秀、徐恩秀等演員共演。在野蠻的年代，專門抓小偷的朴英漢和個性豐富的三位同事組成團隊，用常識擊碎腐敗權力，成為為民除害的刑警。充滿復古元素的搜查過程將為年輕觀眾帶來浪漫和趣味，也給當年追過《搜查班長》的觀眾們一次回味和感動的機會。

值得一提的是，第一代的「朴班長」崔佛岩也來到劇本閱讀現場，與李帝勳進行討論。李帝勳專注聆聽前輩的話語，並和樂融融拍下紀念照。

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