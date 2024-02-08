李濬榮IG近期關注其他主演…真的要和崔宇植、朴寶英、全少妮合作新劇《Melo Movie》了嘛！

這個陣容真的太令人期待！

《那年，我們的夏天》李娜恩編劇將推出新浪漫愛情劇《Melo Movie》，以製作電影的人為主角，描述從小就在苦難面前總是假裝沒關係、如今只有身體長大但心靈仍困在那個小孩的大人們，想要去愛、去實現夢想，但已疲倦到極點的、尷尬的年輕人們的故事。

우식아 올해 마음껏 채워봐 #멜로무비



단역 배우에서 영화 평론가가 된 고겸 역 #최우식, 조연출로 시작해서 영화 감독이 된 김무비 역 #박보영, 천재 작곡가를 꿈꾸면서도 철저한 신비주의 콘셉트를 지켜온 홍시준 역 #이준영, 고겸과 홍시준의 절친이자 성공한 시나리오 작가인 손주아 역 #전소니 pic.twitter.com/oJXndPvocW — 최여유 (@wooshik2021) January 23, 2024

此前曾傳出，《那年，我們的夏天》男主角崔宇植將與李娜恩編劇二次合作，攜手朴寶英、李濬榮、全少妮合作‎《Melo Movie》‎，引發關注。若確定出演，崔宇植飾演從配角演員到電影評論家的「高謙」，朴寶英飾演從助理導演開始成爲電影導演的「金舞菲」，李濬榮飾演從學生時代開始就夢想成爲作曲家的「洪時俊」，全少妮飾演沒有不足之處，過著平坦的生活的劇作家「孫珠雅」。







有趣的是，粉絲們近期發現李濬榮Instagram關注了崔宇植、朴寶英、全少妮等人。雖然官方未正式宣布《Melo Movie》主演陣容，但他這一舉動似乎是默認該選角。

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