李濬榮IG近期關注其他主演…真的要和崔宇植、朴寶英、全少妮合作新劇《Melo Movie》了嘛！
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李濬榮IG近期關注其他主演…真的要和崔宇植、朴寶英、全少妮合作新劇《Melo Movie》了嘛！

韓劇   2024年2月8日   星期四09:00   Hui  

（封面圖源：IG@dntlrdl、boyoung0212_official、real_2junyoung、somewheregreeny）

這個陣容真的太令人期待！

《那年，我們的夏天》李娜恩編劇將推出新浪漫愛情劇《Melo Movie》，以製作電影的人為主角，描述從小就在苦難面前總是假裝沒關係、如今只有身體長大但心靈仍困在那個小孩的大人們，想要去愛、去實現夢想，但已疲倦到極點的、尷尬的年輕人們的故事。

此前曾傳出，《那年，我們的夏天》男主角崔宇植將與李娜恩編劇二次合作，攜手朴寶英、李濬榮、全少妮合作‎《Melo Movie》‎，引發關注。若確定出演，崔宇植飾演從配角演員到電影評論家的「高謙」，朴寶英飾演從助理導演開始成爲電影導演的「金舞菲」，李濬榮飾演從學生時代開始就夢想成爲作曲家的「洪時俊」，全少妮飾演沒有不足之處，過著平坦的生活的劇作家「孫珠雅」。

（圖源：IG@real_2junyoung）
（圖源：IG@real_2junyoung）
（圖源：IG@real_2junyoung）

有趣的是，粉絲們近期發現李濬榮Instagram關注了崔宇植、朴寶英、全少妮等人。雖然官方未正式宣布《Melo Movie》主演陣容，但他這一舉動似乎是默認該選角。

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