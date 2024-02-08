李濬榮IG近期關注其他主演…真的要和崔宇植、朴寶英、全少妮合作新劇《Melo Movie》了嘛！

這個陣容真的太令人期待！
《那年，我們的夏天》李娜恩編劇將推出新浪漫愛情劇《Melo Movie》，以製作電影的人為主角，描述從小就在苦難面前總是假裝沒關係、如今只有身體長大但心靈仍困在那個小孩的大人們，想要去愛、去實現夢想，但已疲倦到極點的、尷尬的年輕人們的故事。
우식아 올해 마음껏 채워봐 #멜로무비— 최여유 (@wooshik2021) January 23, 2024
단역 배우에서 영화 평론가가 된 고겸 역 #최우식, 조연출로 시작해서 영화 감독이 된 김무비 역 #박보영, 천재 작곡가를 꿈꾸면서도 철저한 신비주의 콘셉트를 지켜온 홍시준 역 #이준영, 고겸과 홍시준의 절친이자 성공한 시나리오 작가인 손주아 역 #전소니 pic.twitter.com/oJXndPvocW
此前曾傳出，《那年，我們的夏天》男主角崔宇植將與李娜恩編劇二次合作，攜手朴寶英、李濬榮、全少妮合作《Melo Movie》，引發關注。若確定出演，崔宇植飾演從配角演員到電影評論家的「高謙」，朴寶英飾演從助理導演開始成爲電影導演的「金舞菲」，李濬榮飾演從學生時代開始就夢想成爲作曲家的「洪時俊」，全少妮飾演沒有不足之處，過著平坦的生活的劇作家「孫珠雅」。
有趣的是，粉絲們近期發現李濬榮Instagram關注了崔宇植、朴寶英、全少妮等人。雖然官方未正式宣布《Melo Movie》主演陣容，但他這一舉動似乎是默認該選角。
#박보영 #최우식 #탁동경 #최웅#어느날우리집현관으로멸망이들어왔다#그해우리는— (@0nevaeh0) November 18, 2023
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#박보영 #최우식 합짤— (@lovvessick) November 18, 2023
멜로무비 캐스팅 확정을 기원하며https://t.co/B6ouztndJ7https://t.co/u9NPwSL5IV pic.twitter.com/8SQAyxoz5o
#멜로무비 캐스팅 합짤#박보영 #최우식https://t.co/YtDAYMUmb8 pic.twitter.com/od5LJlizuk— (@evermoregif) January 19, 2024
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