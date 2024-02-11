朴寶劍、金所泫、宋江、金裕貞上演韓劇版《換乘戀愛》？他們不管怎麼配，都是「高顏值夢幻CP」組合啊！ 【K社韓國小百科】韓國國會通過「禁食狗肉」法案 不小心用完一整箱衛生紙的10部溫馨感人韓劇！從《衣袖紅鑲邊、遺物整理、耀眼》到《死期將至》都超好哭~ 《淚之女王》悲情主角竟是金秀賢！入贅財閥家變受氣包，哭訴金智媛背棄諾言：「不是說好不讓我流淚嗎！」

韓國國會於1月9日在全體會議上表決通過了《關於結束以食用為目的飼養、屠宰及流通犬只特別法》法案，數十年來備受爭議的狗肉將成為歷史。

法案禁止以食用為目的的狗養殖、屠宰、流通和銷售行為。 該法令在公佈後的6個月後生效，對於現存的餐館和養殖場，法律給予了3年的寬限期。 在法律實施3年後，如果有人以食用為目的屠宰狗，將面臨3年以下監禁或3000萬韓元以下罰款;如果有人飼養、繁殖或銷售，將面臨2年以下監禁或2000萬韓元以下罰款。



此外，犬只飼養場、犬只屠宰場、犬只流通商、狗肉店經營者等必須向政府申報相關設施和營業範圍，地方或中央政府將對申報停業或轉業的經營者予以支援等。

隨著全球化進程的加劇和飼養寵物人口的增加相結合，使得「狗肉捧場論」不再有立足之地。 根據去年12月由進行的相關問卷調查顯示，全國2000名成年男女受訪者中，有93.4%的人表示他們未來不打算吃狗肉。 這一比例較去年增加了4.8%。

94.5%的受訪者表示在過去的一年裡沒有吃過狗肉。 他們不吃狗肉的原因中，有53.5%的人回答是因為在情感上感到反感。 其次是認為「養殖和屠宰過程殘忍」（18.4%），以及「生產和銷售過程可能不衛生」（8.8%）等。

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