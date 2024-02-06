Super Junior-L.S.S.的本質還是Super Junior！MV彩蛋9人都在，演唱會VCR更曝光小分隊動機

編：「怎麼覺得L.S.S.炸出了很多團魂勒（淚）～」

Super Junior-L.S.S. （利特、神童、始源）3、4日在首爾舉行首站「THE SHOW : Th3ee Guys」巡演，圭賢、D&E（東海、銀赫）與圭賢都到場支持，甚至還有銀赫媽媽、藝聲媽媽……等等SJ家人，可謂滿滿團魂，演唱會橋段中一系列VCR也有動人之處。

*相關報導：‎Super Junior-L.S.S.說到做到！演唱會散場親自發送自製專輯！圭賢義氣觀賞收全場生日祝福／

‎超有愛！Super Junior-L.S.S.演唱會先是替壽星圭賢慶生，第二天換D&E飛奔一起安可‎



演唱會一開始播的VCR是〈Suit Up〉MV後續，讓我們先來回顧MV演了什麼。MV不少童心元素，利特、神童與始源三個「老頑童」搞怪的穿著西裝外套搭上睡褲、玩偶，雖然拿著公事包穿越安檢門，像是要上班還是幹什麼大事，但又有從玩偶盒子走出來的場面、在遊樂場玩鬧的場面，最後揭曉，他們是小女孩手裡的玩偶，女孩抱著娃娃問爺爺：「爺爺，但這些玩偶是誰啊？」



MV是神童的製作團隊「Walala production」所拍攝，神童自導自演，從Reaction影片可見L.S.S.都很喜歡，除了神童疑似自肥的部分XD。Reaction神童便提到了「把成員都藏在了裡面」，原來是三人過安檢門，卻突然有影分身術變成九人的場面，分身由左至右是穿著音樂劇服頭戴天線（Antenna）的圭賢、穿著別上老鼠和兔子玩偶工作服的藝聲、穿著〈Oppa, Oppa〉舞台服裝的D&E東海銀赫、爺爺級臨演扮演的小王子厲旭、穿著胡迪牛仔服的希澈，還另外加入了各種童心趣味以符合L.S.S.頑童風格。



*以下有演唱會劇透！



MV後續真正的彩蛋內容在演唱會上曝光了。串場的VCR接續MV劇情，爺爺告訴了小女孩玩偶真正的身分，爺爺說：「原本不是三個人，因為發生了很多事情。他們心中都有各自的光芒，沿著那道光會發現，其中一個人頭上長出了天線，一個人到了另個星球，好像叫B612（《小王子》的星球）？一個『沒有你不行』（歌詞）然後就離開了，有一個轉學到『認識的學校』，還有一對兄弟跑去ODE追求渴望（〈Danger〉的韓文歌名）……就這樣剩下三名保留著心中的光芒。」



總是擔任MC的利特、總是擔任代表(?)的始源，與總是擔任MV導演的神童，聽了周邊人士的鼓勵與好奇、看見了新五代男團RIIZE湧起勝負欲……「是啊，三個人沒有什麼做不到。」三個人就這麼放出心中那道光芒開始了L.S.S.走向舞台。而利特早前在直播也說過，除了因傷難以在舞台上活動的希澈，他們三人不像KRY、D&E有長期的小分隊，也希望能嘗試以前想做卻沒能做的事，L.S.S.就是如此誕生的。



L.S.S.雖然是三個人，但畢竟是從九個人分出來的，從MV彩蛋、演唱會環節還有隊友們一直以來的應援，四處可見團魂，亦為粉絲E.L.F.們帶來滿滿的感動啊！



順帶一提，2月8日L.S.S.還有第三首韓語新歌〈JOKE〉即將公開！MV與音源會在當日韓國時間下午6時（港台時間下午5時）全球公開。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞