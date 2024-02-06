全昭旻退出《Running Man》3個月節目組還未找到新成員！辛叡恩獲成員支持，李光洙突然被公開「召喚」

全昭旻已經離開《Running Man》3個月了，節目組仍未找到新成員加盟，持續以6人組進行錄製。

去年11月全昭旻退出之後，節目一直維持著劉在錫、池錫辰、金鍾國、HAHA、宋智孝和梁世燦6人體制。 全昭旻和梁世燦與2017年一同加盟《Running Man》，兩人與元老成員們逐漸合拍，為節目帶來了更多的歡樂，尤其是全昭旻更是一人多用，既可以和梁世燦上演loveline，還能和大哥池錫辰組成「最弱兄妹檔」，又能和HAHA展現「國小生默契」，與金鍾國、劉在錫在一起時則是「親兄妹Line」，當她與另一位女成員宋智孝同框時就變成了「懵傻姐妹花」。



作為最具活力的成員之一，全昭旻的退出也讓不少觀眾感到惋惜，然而時間過去了3個月，節目組仍未找到能夠接替全昭旻的人。這幾個月從演員辛叡恩、朱賢英，到歌手權恩妃等人都被網友們提議過可以替補加入《Running Man》。 辛叡恩在全昭旻退出後作客過節目，當時所有成員對她都展現出了極大的熱情，直接表達了想讓她作為新成員加入的心願。



《Running Man》在2021年李光洙退出之後一直未另選新成員，本次全昭旻離開手節目組也官宣過「以6人體制進行」，原本不少觀眾推測也許節目組不會再找新成員了。 然而2月4日播出的《Running Man》中李光洙驚喜「登場」，劉在錫玩遊戲途中想到了弟弟，表示「李光洙怎麼沒來」，接著又立馬連線對方，問他「為什麼不來錄節目」，其他成員也附和道：「你來太晚了」、「你從什麼時候開始不來的」等，聽得李光洙反駁：「大家在說什麼啊。 」



李光洙「下車」3年後，突然被成員們在節目中公開「召喚」，又掀起了網友們對他是否會重返節目的猜測。 到底是會引進新成員，還是讓李光洙返回，一切都要看節目組的決定了。

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