刘在锡和全道嬿到底熟不熟？《Running Man》热情呼唤全道嬿，收到回讯心凉一半XD

「大神」刘在锡和「坎城影后」全道嬿曾是首尔艺术大学同学，同为放送演艺学系但不同班，两个人曾罕见在综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》同框畅聊，未来也有机会一同出现《Running Man》？

先回顾《刘QUIZ ON THE BLOCK》刘在锡与全道嬿的同框，由於全道嬿曾在受访回应记者「和刘在锡不熟」，刘在锡当场也询问她为何那么回答，想不到全道嬿不假思索回应：「我们那时候真的很熟吗？」但刘在锡挖出了很多两人过往缘分，像是全道嬿曾抢他的辣炒年糕吃、去过他出道的节目捧场，不过全道嬿回应不记得吃了他的辣炒年糕，还说只是学长姐邀约就去了节目，学长姐事先都说刘在锡很好笑其实不然……刘在锡想回击却反倒中更多枪，两人你来我往斗嘴相当爆笑。



4日播出的最新一集《Running Man》正巧来到了首尔艺大附近，池锡辰便问刘在锡：「全道嬿是你朋友吧？」刘在锡答是，其他人也开始讲述自己和全道嬿的缘分，例如Haha说自己是真粉丝，金钟国说自己表姐是全道嬿高中好友，而宋智孝有全道嬿电话。正当刘在锡开始策画未来如何邀约全道嬿时，Haha和智孝录起了影像讯息，每个人都对全道嬿讲了一段话，刘在锡还强调就空两小时给他们也好。



▼《Running Man》也回顾了全道嬿出现在刘在锡出道节目的画面



全道嬿不久真的回覆了！文字写下：「颗颗颗颗颗颗，感谢充满朝气的新年问候，今年大家都要健康，期待活跃的活动♥」听完这段话，「真粉」哈哈闹别扭了：「什么啊？随便回了！随便回了！」更提议干脆每周都传讯息给全道嬿，刘在锡也同意：「我们每次录影就问：『道嬿啊，这周过得怎么样？』没有这样的诚意真的不行，在这激烈的时代如何活下去？」



后续Haha还念念不忘全道嬿、期待全道嬿的到来，不过倒是先迎来前成员李光洙了，刘在锡久违打给李光洙逗他「怎么没来录影」，李光洙无言的反应让大家都很满意，大家还趁机嘲笑在另档节目《种豆得豆》的他，并请他偶尔回来30分钟也好，最后他应要求呐喊招牌「在锡哥――在锡哥――」笑翻全场。（延伸阅读：全昭旻退出《Running Man》3个月节目组还未找到新成员！辛睿恩获成员支持，李光洙突然被公开「召唤」‎）



看完此集，观众都很期待全道嬿哪天真的出演啊！或许李光洙也可以偶尔回归？

▼相关影片（《Running Man》全道嬿相关内容在完整节目21:56、35:32附近，李光洙在46:58附近，台湾观众可於iQIYI或friDay影因受看）



송지효랑 전도연 어케 아는데;

빨리 둘이 같작해라

심장 두근거림 미친 pic.twitter.com/p3vE0iCczv — 므융 (@772_0805) February 4, 2024

겁나 의무적인 답장 개웃겨ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

근데 그냥 ㅠ 아줌마가 ㅋㅋㅋㅋ 쓴다는 것부터가

좋아서 이마 깨



전도연 런닝맨 나와라 pic.twitter.com/CewZuFzoHV — 므융 (@772_0805) February 4, 2024

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