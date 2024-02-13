這陣容太狂！tvN今年12部待播劇：金秀賢＆金智媛《淚之女王》讓人期待，還有高允貞、丁海寅、金泰梨的新劇！

過去幾年間引領「K-Deama」熱潮的 tvN，今年（2024年）依舊為觀眾們準備非～常～多～部～劇。除了演員陣容很厲害外，還有各種豐富多彩的類型，大家趕快筆記下年今年的追劇清單啦！
《不可能的婚禮》
主演：全鐘瑞、文相敏、金度完、裴允京
播出時間：2月26日
劇情介紹：講述正在準備與同性戀者財閥繼承人偽裝結婚的無名女演員和無法接受這樁假婚姻且充滿野心的准小叔子相遇後，發生欲望衝突、反對結婚的羅曼史。
《淚之女王》
主演：金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐
播出時間：預計3月首播
劇情介紹：講述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。
《背著善宰跑》
主演：邊佑錫、金惠奫
劇情介紹：講述遺憾結束生活的頂級男明星和為了救活他回到過去的女人之間奇幻愛情故事。
《總有一天會機智的實習醫生生活》
主演：高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元
劇情介紹：是《機智醫生生活》的衍生劇，講述大學醫院教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事。
《畢業》
主演：鄭麗媛、魏嘏雋（魏河俊）
劇情介紹：講述一位補習班的資深講師徐惠珍與睽違10年再度出現動搖了她內心的學生李俊浩之間，隱祕而又甜蜜的現實羅曼史。大峙洞補習班街燈光熄滅後開始的祕密午夜羅曼史，以及我們不知道的補習班講師們豐富多彩的故事。
《Player 2》（暫定名：《Player：騙徒之戰》）
主演：宋承憲、吳漣序、太元碩、李施彥、張圭悧、
劇情介紹：第一季講述由天才騙子、最強賽車手、駭客專家、天生打手等各領域的高手聚集在一起，他們組成犯罪收益回購團伙，將不義之財還給社會的爽快動作劇。第二季除了擴大規模外，還會到海外進行拍攝。
《監查》（謝謝）【音，감사합니다，與謝謝同音】
主演：申河均、李正河、晉久、趙雅蘭
劇情介紹：以腐敗蔓延的JU建設監查室爲背景，講述冷血的監查組長和心熱的新職員左衝右突的組合，是一部辦公室調查劇。
《媽媽朋友的兒子》
主演：丁海寅、庭沼玟
劇情介紹：講述一個試圖重啟錯誤人生的女人裴石榴（庭沼玟飾），和她生活的黑歷史「媽媽朋友的兒子」崔勝孝（丁海寅飾）之間發生的浪漫喜劇故事。
《因為不想吃虧》
主演：申敏兒、金永大、李相二、韓智賢、全惠媛
劇情介紹：講述因為不想吃虧而舉行假婚禮的女人孫海英與因不想傷害別人而成為假新郎的男人金志旭之間零損益的職場愛情故事。
《正年》
主演：金泰梨、辛叡恩、羅美蘭、文素利
劇情介紹：以1950年代的韓國女性國樂團為題材，講述夢想成為國樂演員的少女正年與國樂團成員們的故事。
《假釋審查官李韓信》
主演：高洙、權俞利
劇情介紹：講述為了復仇成為假釋審查官的男子，手裡握有決定是否假釋在押者的強大權力，執行正義的過程。
《元敬》
主演：車珠英、李賢旭
劇情介紹：講述600年前與李芳遠合作爭奪權利的「王權共同創業者」元敬皇后的故事。
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