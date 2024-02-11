朴寶劍、金所泫、宋江、金裕貞上演韓劇版《換乘戀愛》？他們不管怎麼配，都是「高顏值夢幻CP」組合啊！ 【K社韓國小百科】韓國國會通過「禁食狗肉」法案 不小心用完一整箱衛生紙的10部溫馨感人韓劇！從《衣袖紅鑲邊、遺物整理、耀眼》到《死期將至》都超好哭~ 《淚之女王》悲情主角竟是金秀賢！入贅財閥家變受氣包，哭訴金智媛背棄諾言：「不是說好不讓我流淚嗎！」

隨著朴寶劍、金所泫確定主演《Good Boy》後，有劇迷就笑稱朴寶劍、金裕貞、宋江、金所泫上演韓劇版《換乘戀愛》。這組合不管怎麼配都讓人心動不已呢～跟著小編一起來看看這些作品吧！

首先是朴寶劍、金裕貞的《雲畫的月光》，該劇講述朝鮮第23代君主純祖的長子「孝明世子」和女扮男裝的愛情問題諮詢專家「洪羅溫」的宮中羅曼史。兩人同框畫面非常養眼，搭在一起有種青春氣息，也成為韓劇古裝經典CP之一！





再來是金所泫、宋江合作《喜歡的話請響鈴》，應該有不少人是因為這部作品認識宋江的吧 XD 劇情的主軸為一個名叫「戀愛鈴」的APP，這個 App 可以感知到周圍人對自己是否有好感，當暗戀自己的人進入半徑10公尺之內，它就會發出提醒，若是互相喜歡的兩人都有開啟應用程式，就能夠敲響對方的戀愛鈴。當時還分成「宣梧派」和「惠永派」兩派，不知大家當時是擁護誰呢？但...不得不說金所泫和宋江CP感也是超強！



接下來是宋江、金裕貞主演的《與惡魔有約》，該劇講述一夜之間失去能力的惡魔，與四面楚歌的財閥繼承人間的「異種」同居羅曼史。兩人的CP感也是沒話說，互動又非常可愛，還創造不少令人心動的場面，應該有不少人因此被圈粉吧！（不過...這部也是宋江入伍前最後一部作品了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



在今年1月，朴寶劍、金所泫確定搭擋新劇《Good Boy》，該劇講述通過奧運特招成爲警察的獎牌得主們，用警察證件代替獎牌，與充滿不法行爲的世界進行鬥爭的故事。而兩人曾一起搭擋主持《2015 KBS演技大賞》，站在一起的畫面也是非常好看，讓人期待這部播出呢！



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