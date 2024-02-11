朴宝剑、金所泫、宋江、金裕贞上演韩剧版《换乘恋爱》？他们不管怎么配，都是「高颜值梦幻CP」组合啊！ 【K社韩国小百科】韩国国会通过「禁食狗肉」法案 不小心用完一整箱卫生纸的10部温馨感人韩剧！从《衣袖红镶边、遗物整理、耀眼》到《死期将至》都超好哭~ 《泪之女王》悲情主角竟是金秀贤！入赘财阀家变受气包，哭诉金智媛背弃诺言：「不是说好不让我流泪吗！」

韩国国会於1月9日在全体会议上表决通过了《关於结束以食用为目的饲养、屠宰及流通犬只特别法》法案，数十年来备受争议的狗肉将成为历史。

法案禁止以食用为目的的狗养殖、屠宰、流通和销售行为。 该法令在公布后的6个月后生效，对於现存的餐馆和养殖场，法律给予了3年的宽限期。 在法律实施3年后，如果有人以食用为目的屠宰狗，将面临3年以下监禁或3000万韩元以下罚款;如果有人饲养、繁殖或销售，将面临2年以下监禁或2000万韩元以下罚款。



此外，犬只饲养场、犬只屠宰场、犬只流通商、狗肉店经营者等必须向政府申报相关设施和营业范围，地方或中央政府将对申报停业或转业的经营者予以支援等。

随著全球化进程的加剧和饲养宠物人口的增加相结合，使得「狗肉捧场论」不再有立足之地。 根据去年12月由进行的相关问卷调查显示，全国2000名成年男女受访者中，有93.4%的人表示他们未来不打算吃狗肉。 这一比例较去年增加了4.8%。

94.5%的受访者表示在过去的一年里没有吃过狗肉。 他们不吃狗肉的原因中，有53.5%的人回答是因为在情感上感到反感。 其次是认为「养殖和屠宰过程残忍」（18.4%），以及「生产和销售过程可能不卫生」（8.8%）等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻