網傳孔劉&鄭有美婚禮在即，所屬社反應激烈：「兩人宛若兄弟，連兄妹都不是」

孔劉和鄭有美一起演過《釜山行》等不少作品，現在居然傳出他們要結婚了？

近日有自稱酒店職員的網民PO文說，孔劉和鄭有美到新羅酒店進行諮詢，並預訂了婚禮場地，甚至透露了婚禮的具體日期！



圖為PO文的部分內容：



隨後網民已刪除該文，但已經通過網路社群和手機SNS迅速擴散，引起軒然大波。

孔劉和鄭有美在2011年的電影《熔爐》里首次合作，孔劉還在鄭有美2013年的電視劇《戀愛操作團》中客串過。兩人曾一同出演票房口碑雙高的電影《屍速列車》，一個飾演帶著女兒去釜山看媽媽的父親，一個飾演馬東錫的妻子、非常能跑的孕婦。



當時鄭有美還在個人IG上PO出孔劉cosplay自己海報的搞笑照片：



今日，孔劉和鄭有美的所屬社Management SOOP發佈聲明稱：「關於二人的內容是明顯的虛偽事實。 以後再有散播、二次加工等相關行為，將進行嚴懲，絕不接受和解。 同時將委託（警方）對持續攻擊兩位演員的惡評及發行者進行調查，採取法律措施。 」

Management SOOP的金長軍（音）代表更表示：「根本不像話，那只是小道消息，都沒有回應的價值。 兩人的關係像兄弟一樣，連兄妹都不是。 孔劉把鄭有美當弟弟看待。 」



（圖源：Management SOOP，Lim Seung-yong代表IG，鄭有美IG，《屍速列車》海報，TV DAILY）

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