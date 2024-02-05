《美好世界》金南珠親自處決殺害兒子之人後入獄…囚服劇照公開

即將接續《夜晚開的花》於3月1日首播的MBC新金土電視劇《美好世界》，描述親自處決了殺害兒子兇手的殷秀賢（金南珠飾）並決心揭開當日的事件真相。今日公開新劇照，金南珠穿著囚犯服裝鋃鐺入獄。

《美好世界》中睽違6年再度回歸電視螢幕的金南珠，在劇中將飾演殷秀賢一角，她是一位心理學教授以及作家，在社會上擁有成功地位，也擁有完美家庭過著幸福的生活。但某日她失去了年幼的兒子，憤怒的她親自處決了犯人，也讓她的人生有了180度的大轉變。穿上了各式囚服的金南珠，眼神空洞憂傷，望著天空也露出了失去兒子的空虛感，那天的真相究竟為何？



金南珠之前的作品《賢內助女王》《逆轉女王》《Misty迷霧》大多給人自帶氣場強勢女性的感覺，本次的人物角色設定比較複雜，擁有悲傷的故事，金南珠將再度以細膩演技感動觀眾。睽違6年再度出演小螢幕作品，這也是她首度穿上囚服扮演入獄者，感覺劇情故事相當引人入勝，而她與車銀優的搭檔演出，也讓《美好世界》話題不斷。



製作組也表示，金南珠本次將飾演為了替兒子復仇而直接處決殺人犯的殷秀賢，特殊的人物角色設定加上金南珠的演技，將有著爆發性的效應，也請觀眾們持續期待著金南珠睽違6年再度回歸的作品。《美好世界》目前預計3月1日首播。

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