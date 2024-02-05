《破墓》國寶影帝崔岷植大讚金高銀片中巫師演技太驚人！「眼睛都變白了！感覺事態嚴重」

影帝級演員崔岷植與金高銀、李到晛、柳海真共同演出的電影新作《破墓》，描述四人分別為風水師、女巫師、法師以及葬儀師共同來到偏僻的村莊，為破解「墳墓的召喚」而挖開了墳墓，卻招致難以預測的後果。全片充滿神秘巫俗色彩，崔岷植也為宣傳而來到新聞台《News Room》。

《破墓》是崔岷植出道35年以來首度接演神秘民俗題材的電影作品，自曝原本不喜歡恐怖電影的他，選擇接演《破墓》的原因，為的是這位導演張宰賢。張宰賢導演的前作品《黑祭司們》《娑婆訶》崔岷植都覺得非常好看，不過當導演邀請他出演時，也說明了是風水師的角色，崔岷植從劇本中讀出了許多導演煩惱的痕跡，也讀出了這資料是花了多少時間多少心力才調查到的。還笑說導演為此請他喝了幾杯酒，讓他這樣甘心上鉤了。



崔岷植也說自己被演員金高銀的巫師演技給嚇了一大跳，他表示真不是開玩笑的，金高銀在演出女巫時直接露出了眼白部分，讓崔岷植向柳海真說「感覺要出大事了，這可怎麼辦！」大讚金高銀演技細膩又大膽。金高銀本人也曾在先前訪談中提到在履行女巫的工作職責時不能看起來很笨拙，想好好詮釋雖然年輕但很有能力的女巫。甚至金高銀也很擔心，自己在拍攝時若真的看見了鬼該怎麼辦？有了朴正民大力推薦，她更心無旁鶩出演本作。



《破墓》入選2024德國柏林影展，描述收取鉅額款項而須將墓地移葬的風水師、禮儀師、女巫以及法師在進行此儀式時，將發生一連串難以解釋的事件，釋放出了古老的邪惡力量。台灣將於2月23日全台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞