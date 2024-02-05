《美好世界》金南珠亲自处决杀害儿子之人后入狱…囚服剧照公开

即将接续《夜晚开的花》於3月1日首播的MBC新金土电视剧《美好世界》，描述亲自处决了杀害儿子凶手的殷秀贤（金南珠饰）并决心揭开当日的事件真相。今日公开新剧照，金南珠穿著囚犯服装锒铛入狱。

《美好世界》中睽违6年再度回归电视萤幕的金南珠，在剧中将饰演殷秀贤一角，她是一位心理学教授以及作家，在社会上拥有成功地位，也拥有完美家庭过著幸福的生活。但某日她失去了年幼的儿子，愤怒的她亲自处决了犯人，也让她的人生有了180度的大转变。穿上了各式囚服的金南珠，眼神空洞忧伤，望著天空也露出了失去儿子的空虚感，那天的真相究竟为何？



金南珠之前的作品《贤内助女王》《逆转女王》《Misty迷雾》大多给人自带气场强势女性的感觉，本次的人物角色设定比较复杂，拥有悲伤的故事，金南珠将再度以细腻演技感动观众。睽违6年再度出演小萤幕作品，这也是她首度穿上囚服扮演入狱者，感觉剧情故事相当引人入胜，而她与车银优的搭档演出，也让《美好世界》话题不断。



制作组也表示，金南珠本次将饰演为了替儿子复仇而直接处决杀人犯的殷秀贤，特殊的人物角色设定加上金南珠的演技，将有著爆发性的效应，也请观众们持续期待著金南珠睽违6年再度回归的作品。《美好世界》目前预计3月1日首播。

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