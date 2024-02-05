太甜♥《和我老公結婚吧》先公開：朴敏英＆羅人友偷偷展開「社內戀愛」，因「我們」兩字部長的笑容沒停過 XD
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太甜♥《和我老公結婚吧》先公開：朴敏英＆羅人友偷偷展開「社內戀愛」，因「我們」兩字部長的笑容沒停過 XD

韓劇   2024年2月5日   星期一12:28   Yuan  

（封面圖源：X@CJnDrama截圖）

由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公結婚吧》將在今日迎來第11集，很期待這周的播出呢！

姜智媛（朴敏英 飾）以前世親身經歷的事情爲基礎，為朴敏煥（李伊庚 飾）和鄭秀敏（宋昰昀 飾）的性格制定作戰計劃並設下陷阱。在姜智媛事先安排好的情況下，最終朴敏煥選擇和鄭秀敏結婚。
（圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照）

公開的第11集劇照中，姜智媛在兩人的婚禮上展現充滿自信的樣子，與新娘鄭秀敏形成戲劇性的對比，在鄭秀敏身上也看不出新娘的華麗感，只有老土的禮服和不安的表情。姜智媛還對鄭秀敏說：「恭喜妳！撿走了我扔掉的垃圾！」還把朴敏煥買個她的包丟給鄭秀敏。
（圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照） （圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照） （圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照）

雖著姜智媛讓兩人結婚的目標達成，她的內心也發生變化，即使見到一直表示好感的初戀白恩浩（李起光 飾）也無法感受到心動，找到真正想要的人是誰的答案。第11集的先公開影片中，終於...看到她和劉志赫（羅人友 飾）發糖啦！他們偷偷談起社內戀愛，劉志赫送姜智媛去上班，之後兩人又在電梯相遇，在辦公室裡劉志赫傳訊息給姜智媛：「下個週末妳要做什麼？」姜智媛回：「我們嗎？去做你想做的事。」劉志赫看到「我們」後更是笑不停，原來屋哩部長是這麼愛笑的人啊～ XD

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