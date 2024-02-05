太甜♥《和我老公結婚吧》先公開：朴敏英＆羅人友偷偷展開「社內戀愛」，因「我們」兩字部長的笑容沒停過 XD

由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公結婚吧》將在今日迎來第11集，很期待這周的播出呢！

姜智媛（朴敏英 飾）以前世親身經歷的事情爲基礎，為朴敏煥（李伊庚 飾）和鄭秀敏（宋昰昀 飾）的性格制定作戰計劃並設下陷阱。在姜智媛事先安排好的情況下，最終朴敏煥選擇和鄭秀敏結婚。



公開的第11集劇照中，姜智媛在兩人的婚禮上展現充滿自信的樣子，與新娘鄭秀敏形成戲劇性的對比，在鄭秀敏身上也看不出新娘的華麗感，只有老土的禮服和不安的表情。姜智媛還對鄭秀敏說：「恭喜妳！撿走了我扔掉的垃圾！」還把朴敏煥買個她的包丟給鄭秀敏。



끊임 없이 정신승리 중인 수민

하객으로 찾아온 지원의 한 마디에 모든 게 무너진다...?



드디어 끔찍했던 지원의 운명이

수민에게 넘어가는 순간!



풀버전은 #tvNDRAMA유튜브 #네이버TV



[월화] 저녁 8:50 | tvN#내남편과결혼해줘 #내남결 #MarryMyHusband pic.twitter.com/vEWEYtpgpN — tvN drama (@CJnDrama) February 2, 2024

雖著姜智媛讓兩人結婚的目標達成，她的內心也發生變化，即使見到一直表示好感的初戀白恩浩（李起光 飾）也無法感受到心動，找到真正想要的人是誰的答案。第11集的先公開影片中，終於...看到她和劉志赫（羅人友 飾）發糖啦！他們偷偷談起社內戀愛，劉志赫送姜智媛去上班，之後兩人又在電梯相遇，在辦公室裡劉志赫傳訊息給姜智媛：「下個週末妳要做什麼？」姜智媛回：「我們嗎？去做你想做的事。」劉志赫看到「我們」後更是笑不停，原來屋哩部長是這麼愛笑的人啊～ XD

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞