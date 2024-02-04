追星成功的典范！(G)I-DLE雨琦收到「本命」SJ厉旭送的咖啡车，开心喊「我是幸福的E.L.F.」

(G)I-DLE 雨琦一直都是著名的E.L.F.（Super Junior 粉丝名），本命是厉旭也是大家都知道的事！3日播出的《认识的哥哥》由 (G)I-DLE 作为嘉宾出演，雨琦也提到送厉旭咖啡车的插曲。

金荣澈问：「这里不是有SJ成员吗？（但是）你最近不是给厉旭送了咖啡车？爲什么只送给厉旭？」雨琦说：「我一直都是E.L.F.，不久前厉旭前辈回归歌曲叫《什么都不做也没关系》，我也想为他加油。但在这之前银赫前辈送了咖啡车，但却是什么都没有的『空壳咖啡车』，因爲太搞笑了，所以我才送上什么都有的咖啡车。」



（延伸阅读：厉旭收Super Junior队友银赫送「空壳咖啡车」，后辈头号粉丝(G)I-DLE雨琦补上啦！）

之后，姜镐童开玩笑问：「那雨琦为什么喜欢厉旭？讨厌希澈？」雨琦回答：「就只是如此而已！」姜镐童又问不喜欢的原因是？雨琦表示人本来就只会照顾最爱的人 XD



今日（4日）换雨琦收到厉旭送的咖啡车啦！咖啡上的横幅写著「Super Lady Super 孩子们！Super Junior 厉旭请客 (G)I-DLE 可以做任何事」。雨琦也发了许多张认证照，并写下「最棒的前辈！非常感谢」、「这真的是一辆什么都有的咖啡车」、「我知道！我会去做所有想做的事」、「我是幸福的E.L.F.雨琦」。而厉旭也转发认真照，要他们不要生病、健康地活动。



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