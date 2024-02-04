【雷】「沒有靈魂的瞳孔」！《殺人者的購物中心》反派「貝爾」變態眼神超驚悚，演員趙漢善原來是《金牌救援》《對，因為是家人》裡的他！

Disney+熱播劇《殺人者的購物中心》最新更新5和6集，雖然李棟旭打戲超帥、 劇情節奏均在線，但最令小編驚艷的還要數反派「貝爾」！那嗜血深淵般的眼神，隔著屏幕都讓人毛骨悚然~~

經過前4集的鋪墊，本週終於迎來滿滿的李棟旭，精彩打戲和結實身材真的看得人很過癮！這兩集回顧了鄭進灣創立網站之前的傭兵生活，也揭開他與反派「貝爾」矛盾的核心，針鋒相對緊張十足。



小編印象最深是貝爾那雙眼睛，漆黑冷酷、看不出感情和焦點，用巴比倫老大「李勇韓」（安吉強 飾）的話說：「根本沒有靈魂」。 法庭戲那邪魅一笑，冰冷眼神搭配不自然勾起的嘴角，仿彿跟人類是完全不同的生物，魂都嚇飛！



這雙眼睛只有在發現殺人機會時才綻放光彩，對平民下手也毫無負罪感，而且越是殘忍越爽到接近高潮…





扭曲變態的模樣真的很讓人有心理陰影啊~~



以至於後來他凝視小屋裡的女人時，未發一言已讓人不舒服到極點，那種鯊魚嗅到血腥味的興奮、骨子裡的嗜血兇殘，被趙漢善詮釋得過於真實：



劇集播出後有觀眾發現趙漢善就是《金牌救援》林東奎選手、《對，因為是家人》的劉世顯醫生、《兩天一夜》接連選中玉筋魚咖啡的臭手老闆，更對他的演技敬佩有加！





趙漢善真人其實很nice，早在2010年就與圈外女友結婚，為照顧女兒還申請延後入伍。 原本很有深情男二氣質，這次堪比「毀容式演技」XD



說回《殺人者的購物中心》，這部劇唯一缺點大概是只有8集根本看不夠，而且大結局下週三（2月7日）就要一口氣放出來了！感謝Disney+挑中這個精彩劇本並給出精良製作，原著小說還有第二季，不知會否繼續拍真人版呢？



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