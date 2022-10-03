IU 為李鍾碩弟弟婚禮演唱祝歌！兩人當年主持《人氣歌謠》還傳出「不合」傳聞，現在友情依舊好！

李鍾碩的弟弟李昨日（10月2日）舉行婚禮，IU 不但出席了婚禮，還演唱祝歌《你的意義》，演唱祝歌的還有 AKMU 樂童音樂家，這個組合也讓現場所有人都相當驚喜，直接變成演唱會現場啊 XD

축가 불러준 아이유랑 인사하고 끄덕끄덕 pic.twitter.com/weRs3pyoi0 — ㅁㅎㄸ (@mojiddot) October 2, 2022

而 IU 和李鍾碩曾在2011年一起主持《人氣歌謠》，當時還有「不合」傳聞。原來是兩人在節目上看起來默契十足，但卻被觀眾發現他們在待機室一句話都不說，因此關於不合的傳聞就此傳開。



李鍾碩當時在《話神》提到：「《人氣歌謠》的主要對象是年紀比較小的朋友們，所以第一要考慮妝扮和表演。IU 曾提出各種裝扮意見，像是彼得潘、Leon、Mathilda、雪人等。」而李鍾碩對這類的裝扮其實有點抗拒，但又得配合搭擋，這令他感到十分無奈 XD



之後 IU 出演《話神》被問到此事，說因為李鍾碩沒有說他不喜歡，所以完全不知道他討厭，看到節目後傳簡訊向他道歉了。其實...兩人只是在工作上有點小摩擦，並不是外界傳的啦！現在看起來感情依舊好，才會來演唱祝歌吧？希望之後還有機會看到他們合作！



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