IU婚礼祝歌再加一！与新娘深情对唱《你的意义》激动险飙泪，感慨「嗓音交织10年」

IU一向对歌迷和同僚十分照顾，曾多次为工作伙伴的婚礼演唱祝歌，这次又来为合作10年的和声歌手唱祝歌，而且是跟新娘对唱！

昨日IU和声团队所属歌手全素娴举办婚礼，IU出席并与全素娴一起演唱了歌曲《你的意义》。 IU开唱前介绍全素娴与她是「10年来一同交织嗓音的关系」，对唱过程中不时捂住脸和胸口，看起来十分感慨激动。



어제 예상 못 한 듀엣에 진짜 찡했구나... 표정이 잘 안 보여서 몰랐는데 pic.twitter.com/XeOUyktp2n — 겨울아이유 02.20 컴백(@IU_winter) February 4, 2024

全素娴为不少歌手演唱过guide vocal，还曾出战《K-pop Star 4》，凭浑厚感性的嗓音惊艳四座。



其实这次对唱并非提前讲好，而是全素娴为IU准备的惊喜event！IU大为感动，在IG限动PO出现场影片留言说：「素娴婚礼，为何是我接到惊喜event呢？和你相对而唱《你的意义》，真好。 要幸福哦，我们的宝石素娴。 」



IU堪称「婚礼祝歌达人」，凡是有交情的朋友一定到场祝福，之前就曾给好友T-ara芝妍、经纪人、挚友刘寅娜的经纪人、李钟硕的妹妹、一起出演《我的大叔》的演员蔡东炫献唱婚礼祝歌，十分暖心。

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