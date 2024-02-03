《MOVING 异能》李正河甩肉30kg做客李孝利节目，温柔歌喉太深情！爆增肥期每天8包泡面吃不腻

KBS音乐谈话节目《李孝利的红毯》昨晚（2月3日）请来李正河等人做客，李正河自曝是李孝利粉丝、听《U-Go-Girl》看《家族诞生》长大，李孝利也不住感叹李正河「好可爱」。

李正河表示近期没有要宣传的作品，出演节目只因非常喜欢李孝利：「小时候去修学旅行都会听《U-Go-Girl》，一直很喜欢看《家族诞生》，还记得李孝利前辈跟刘在锡前辈经常打架。 」（笑）



聊到拍摄《MOVING 异能》时的胖胖模样，李正河表示当时比现在重30kg，秘诀就是多吃泡面：「一天大概吃8包。 好在泡面种类有很多，吃得很开心。 」





虽然瘦了30kg，笑起来可爱程度却丝毫不减，李孝利在节目中至少感慨了5次「好可爱」XD还有网友说他瘦下来好像朴炯植和金桐俊合体，真的十分帅气：





李正河目前为MBC《Show！音乐中心》担任MC，李孝利问直播节目会否紧张，李正河表示确实会，但似乎他在实战中的反应力还算不错，突然开始也能上手。

李正河还透露了跟KBS的悠久缘分，原来他读书时就上过KBS1的益智节目《挑战金钟》3次，第一次因太紧张没听清问题而惨遭淘汰。



李正河透露因为看著李孝利长大早在明确演员梦想之前就想当艺人，读书时参加活动会跳消防车的《昨晚的故事》、PSY的《江南Style》舞。 」这次在节目中时隔8年表演《昨晚的故事》，还和粉丝一起热唱The Jadu的《紫菜饭卷》，现场气氛超赞。



▽还唱了Zitten的《好好相处吧！我们》，看得出有些紧张，但声线超温柔深情啊：



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