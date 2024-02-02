《機智醫生生活》拍攝番外篇&中國版，網擔憂毀名作：「建議中日韓互不翻拍」

《機智醫生生活》系列是很多觀眾心中的韓劇經典，第一季播出至今已近四年，番外篇《總有一天會機智的實習醫生生活》終於要上線、中國翻拍版也即將開機，很多網友對後者表示擔憂。

《機智醫生生活》以律帝醫院為背景，講述5位學生時代就是好友的醫生的故事，與患者互動的日常給人無限感動療癒，主角之間的感情線也餘韻悠長。



番外篇《總有一天會機智的實習醫生生活》背景是律帝醫院的鐘路分院，聚焦20代實習醫生們適應工作的過程，講述社會新鮮人的喜怒哀樂。主演陣容由Disney+《MOVING 異能》高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫等20代新人演員撐起，雖然換了全新演員班底，但依然保留《機智醫生生活》申沅昊導演擔任創作企劃，亦會有部份原作角色登場。



另外，《機智醫生生活》2022年4月和12月通過中國線上平台嗶哩嗶哩（bilibili）公開後獲得不少人氣，豆瓣評分高達9.5（滿分10分）。據業內人士，中國某大型內容製作公司已獲取《機智醫生生活》翻拍權，目前正在物色演員，預計6月開機，最早今年內通過中國OTT上線。

對於翻拍消息，大部份微博網友的反應是擔心多過期待，因為之前翻拍韓劇和日劇《經常請吃飯的漂亮姊姊》《春夜》《W-兩個世界》《仁醫》等均差強人意，擔心這次翻拍再毀經典，網上反應：「建議中日韓簽訂互不翻拍協定」「職場劇到大陸就變成無腦戀愛劇，女醫生化濃妝、 男醫生大油頭，沒幾分鐘展示職業技能，下班後燈紅酒綠纏纏綿綿」「不如給TVB拍」「有這錢不如投資拍第三季」。



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