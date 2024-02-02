《Running Man》要添新成員！馨仁PD考慮愛豆，金鍾國在乎品性，寶弼PD推薦姜勳

《Running Man》這幾年在李光洙、全昭旻連續下車後，人數變為6人（劉在錫、池錫辰、金鍾國、Haha、宋智孝、梁世燦），前陣子還因池錫辰因病休息減至5人，似乎堅定了製作組想添新成員的想法。

昨日更新的金鍾國YouTube頻道《GYM鍾國》，金鍾國睽違一年再度邀請《Running Man》工作人員上節目，金鍾國問到PD們對於新成員有沒有什麼選擇的標準，主PD崔馨仁回答正在考慮找愛豆，和現有成員們能相處融洽就好，年齡的部分不是問題，「畢竟大家都活得很年輕」，一句話逗笑全場。



金鍾國提出找短期性成員的想法，並說品性很重要，直截了當的說：「我們是一個從來沒發生事故的團隊，那麼長久的時間以來。」馨仁PD聽了和其他工作人員相視而笑，透露最近想剪輯《同居同樂》裡劉在錫和金鍾國同場的舊片段進來，但畫面中有一半以上的人都沒辦法露臉……（編按：韓國電視台在播映過往綜藝節目時，會把犯罪的人打馬賽克抹去）



後半段前任主PD崔寶弼加入聊天陣容，金鍾國也問了他意見，他直接提議姜勳。姜勳自演了《衣袖紅鑲邊》便爆紅，最近的作品是「韓版《想見你》」《走進你的時間裡》，他上過一次《Running Man》後開啟了綜藝之路，後來很快又出演一次，還和金鍾國等龍年兄弟們合作起另一檔綜藝《快遞在蒙古蒙古》。由於姜勳是金鍾國足球隊隊員，金鍾國馬上洩露上報(?)姜勳行程：「姜勳其實短期還可以，2月以前沒什麼事做，說要去歐洲看足球。」



看完節目後，對於新成員，網友說：「《Running Man》高齡化，不玩撕名牌等遊戲了所以年齡真的沒差，只要有綜藝感、不講太超過的話，有向前的Sense就好了。」「辛叡恩很擅長綜藝，如果是女成員就好了」、「只要化學反應成功都可以」、「金東炫、姜勳、辛叡恩不錯」，也有人感嘆「不闖禍的人真的好珍貴」，或是告白成員們「真的太喜歡了」。

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▼《GYM鍾國》完整影片（10:35、25:58附近）



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