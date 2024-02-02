《机智医生生活》拍摄番外篇&中国版，网担忧毁名作：「建议中日韩互不翻拍」

《机智医生生活》系列是很多观众心中的韩剧经典，第一季播出至今已近四年，番外篇《总有一天会机智的实习医生生活》终於要上线、中国翻拍版也即将开机，很多网友对后者表示担忧。

《机智医生生活》以律帝医院为背景，讲述5位学生时代就是好友的医生的故事，与患者互动的日常给人无限感动疗愈，主角之间的感情线也余韵悠长。



番外篇《总有一天会机智的实习医生生活》背景是律帝医院的钟路分院，聚焦20代实习医生们适应工作的过程，讲述社会新鲜人的喜怒哀乐。主演阵容由Disney+《MOVING 异能》高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡等20代新人演员撑起，虽然换了全新演员班底，但依然保留《机智医生生活》申沅昊导演担任创作企划，亦会有部份原作角色登场。



另外，《机智医生生活》2022年4月和12月通过中国线上平台哔哩哔哩（bilibili）公开后获得不少人气，豆瓣评分高达9.5（满分10分）。据业内人士，中国某大型内容制作公司已获取《机智医生生活》翻拍权，目前正在物色演员，预计6月开机，最早今年内通过中国OTT上线。

对於翻拍消息，大部份微博网友的反应是担心多过期待，因为之前翻拍韩剧和日剧《经常请吃饭的漂亮姊姊》《春夜》《W-两个世界》《仁医》等均差强人意，担心这次翻拍再毁经典，网上反应：「建议中日韩签订互不翻拍协定」「职场剧到大陆就变成无脑恋爱剧，女医生化浓妆、 男医生大油头，没几分钟展示职业技能，下班后灯红酒绿缠缠绵绵」「不如给TVB拍」「有这钱不如投资拍第三季」。



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